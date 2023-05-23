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энергетической и психологической практики
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Эльмира Довлатова
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«Раскрывая свой потенциал, человек совершенствуется и улучшает мир вокруг себя»
— основатель и идейный вдохновитель Пространства Интеграционного Развития ДОВЛАТОВ ЦЕНТР
— клинический психолог, гипнотерапевт
— кандидат наук
— автор и тренер метода “Духовная ЭнергоИнтеграция”
— автор книги «Шанс на счастье»
— автор курсов и тренингов по личностному и духовному развитию, метафорическим картам, системно-родовой терапии, терапии психоэмоциональных и физиологических процессов, акмеологии, женской соматике и психологии
— процессор и мастер метафорических карт (МАК)
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ОТЗЫВЫ НАШИХ КЛИЕНТОВ
Я благодарю ВСЕЛЕННУЮ за тот день, когда я «случайно» узнала и о Константине Довлатове, и о его готовящемся проекте DowlatowClub. Я здесь уже шестой месяц с самого первого дня! Как же изменилось все! Как приятно стало просыпаться по утрам, благодарить ВСЕЛЕННУЮ за новый день, выполнять новые практики и заряжаться энергией, надевать образ классного здоровья, хвалить себя, узнавать себя с незнакомой стороны, принимать себя, прощать себя, ценить себя и верить себе и своему организму! БЛАГОДАРЮ всех… Я благодарю ВСЕЛЕННУЮ за тот день, когда я «случайно» узнала и о Константине Довлатове, и о его готовящемся проекте DowlatowClub. Я здесь уже шестой месяц с самого первого дня! Как же изменилось все! Как приятно стало просыпаться по утрам, благодарить ВСЕЛЕННУЮ за новый день, выполнять новые практики и заряжаться энергией, надевать образ классного здоровья, хвалить себя, узнавать себя с незнакомой стороны, принимать себя, прощать себя, ценить себя и верить себе и своему организму! БЛАГОДАРЮ всех вдохновителей, создателей и помогателей проекта DowlatowClub!
Развернуть «КАК ПРИЯТНО СТАЛО ПРОСЫПАТЬСЯ ПО УТРАМ, БЛАГОДАРИТЬ ВСЕЛЕННУЮ ЗА НОВЫЙ ДЕНЬ…»
Здравствуйте! Хочу поделиться эмоциями от результатов после тренинга «Новая жизнь за 8 дней». Прошла тренинг на скоростных парах за 4 дня, так как потеряла несколько дней из-за разъездов по работе. Только в конце поняла смысл, почему мне не продлили время доступа… Если бы продлили, не факт, что проработала бы всё до конца. Страх что-то упустить заставил шевелиться активнее. Слушала в наушниках через телефон, делала скриншоты, когда под рукой не было ручки с тетрадью, слушала за… Здравствуйте! Хочу поделиться эмоциями от результатов после тренинга «Новая жизнь за 8 дней». Прошла тренинг на скоростных парах за 4 дня, так как потеряла несколько дней из-за разъездов по работе. Только в конце поняла смысл, почему мне не продлили время доступа… Если бы продлили, не факт, что проработала бы всё до конца. Страх что-то упустить заставил шевелиться активнее. Слушала в наушниках через телефон, делала скриншоты, когда под рукой не было ручки с тетрадью, слушала за рулём, в очереди в магазине, во время приготовления еды и т.д. Результаты…. Стала заметно спокойнее, дома стало тише и спокойнее. Стала лучше понимать дочку, легче стало с ней договариваться, муж стал больше ко мне прислушиваться. Кажется, даже наш пёс стал послушнее) Улучшился сон. Хотя до сих пор снится всякая муть, но она так не тревожит, и посреди ночи не вскакиваю в холодном поту. Стала лучше высыпаться, перестала все время мёрзнуть. Поднялся уровень энергии. По утрам встаю с постели, а не выползаю. На работе тоже стало лучше, хотя и так было хорошо. Научилась отказывать и не делать что-то себе в ущерб и не оправдываться за это. Ушло чувство вины. Если возникает, то прорабатываю его по шкале эмоций. Сейчас, когда тренинг закончился, освободилось время для внедрения полезных привычек, чем, собственно, и занимаюсь. Записалась на консультацию к вашему коучу, жду с нетерпением) Большое Вам спасибо за то, что Вы делаете для людей!!! Остаюсь с Вами, без Вас уже не то!)
С Уважением и Благодарностью, Виктория.
Развернуть «СТАЛА ЛУЧШЕ ПОНИМАТЬ ДОЧКУ, МУЖ СТАЛ БОЛЬШЕ КО МНЕ ПРИСЛУШИВАТЬСЯ»
Благодарю всех, кто создал курс «Духовная Интеграционика: Перинатальная Психология» – он очень сильным и значимым оказался для меня. После его прохождения я стала ощущать себя совершенно по-другому, и моё мировосприятие тоже значительно изменилось (стала намного увереннее в себе и легче отношусь ко всяким сложностям, потому что теперь у меня есть и знания, и умения, и навык того, как можно изменить жизнь к лучшему, в первую очередь для себя!!!) Во время прохождения этого курса я переродилась… Благодарю всех, кто создал курс «Духовная Интеграционика: Перинатальная Психология» – он очень сильным и значимым оказался для меня. После его прохождения я стала ощущать себя совершенно по-другому, и моё мировосприятие тоже значительно изменилось (стала намного увереннее в себе и легче отношусь ко всяким сложностям, потому что теперь у меня есть и знания, и умения, и навык того, как можно изменить жизнь к лучшему, в первую очередь для себя!!!) Во время прохождения этого курса я переродилась и стала другим человеком. Появилось ощущение торжества жизни и радость просто от того, что ты живёшь!!!! Желаю всем вам творческих успехов и радостного развития!!!!!! С любовью к вам всем!!!!!!!
Развернуть «Я переродилась и стала другим человеком»
Дело даже не в тренингах и курсах….хотя, и в них тоже. Я обещала написать отзыв еще в 2016 году, Константину, когда он был еще жив и здоров, и помог мне. Полностью тогда проблема не была решена , поскольку она была очень сложной и глубокой. Но был дан импульс, очень мощный , для перемен. на уровнях родовых энергий, и тп. Путь получился долгий, 8 лет, и он еще не пройден до конца, но в данный момент,… Дело даже не в тренингах и курсах….хотя, и в них тоже. Я обещала написать отзыв еще в 2016 году, Константину, когда он был еще жив и здоров, и помог мне. Полностью тогда проблема не была решена , поскольку она была очень сложной и глубокой. Но был дан импульс, очень мощный , для перемен. на уровнях родовых энергий, и тп. Путь получился долгий, 8 лет, и он еще не пройден до конца, но в данный момент, эта дорога из болотистой тропы под дождем и ветром превратилась с залитый солнцем путь. И я осталась жива, хотя, шансов было немного. Чудеса начинаются тогда, когда ты их ждешь и готов действовать. Информация и люди , которые могут помочь, приходят. Первое чудо, самое главное- открытие сознания, которое помогает изменить все жизнь , шаг за шагом. Константин своей работой с любовью бережно берет тебя за руку, и ведет по этому пути. Причем, с его уходом из физического мира, действие не заканчивается. Такое ощущение, что медитации и тренинги работают еще сильнее. Спасибо, Костя. Чувствую твою любовь. Благодарю.
Развернуть «Благодарность Константину»
Хочу также поделиться успехами прохождения Чакрального курса. Закончила Манипуру. За это время уменьшился размер одежды с 46-44 до 44-42, подтянулась попа и грудь, получила наследство,на которое не рассчитывала. За последние месяцы приобрела новые необходимые вещи — компьютер, телевизор, планшет. Стала увереннее и спокойнее.
Огромная благодарность Эльмире и всем сотрудникам Довлатов Центра за их работу
Хочу поделится- заканчиваю Свадхистану. Крия далась мне с трудом, были пропуски и отработки, внутреннее сопротивление. Только к концу курса стала получать от неё физическое удовольствие — от ощущения легкости и энергии во всем теле. Сат- Нам в начале с трудом 3 минуты, сейчас 9 минут легко и хочется увеличивать нагрузку, но пора идти дальше, к Манипуре. Я поняла, что пропуски, даже в 1 день, дают очень сильный откат назад. Дня три потом уходили только на… Хочу поделится- заканчиваю Свадхистану. Крия далась мне с трудом, были пропуски и отработки, внутреннее сопротивление. Только к концу курса стала получать от неё физическое удовольствие — от ощущения легкости и энергии во всем теле. Сат- Нам в начале с трудом 3 минуты, сейчас 9 минут легко и хочется увеличивать нагрузку, но пора идти дальше, к Манипуре. Я поняла, что пропуски, даже в 1 день, дают очень сильный откат назад. Дня три потом уходили только на возвращение той легкости, какая была достигнута, и только потом движение вперёд. Очень помог мастер -класс с реинтеграцией. Сразу после его первого прослушивания (там есть практика с деньгами), нашла крупную купюру ( такую же, с которой работала на мастер-классе), подаренную мне больше года назад на День Рождения. Я отложила и забыла о ней. ?… И дальше было много подарков… За время Крии мне повысили зарплату, я получила множество разнообразных подарков просто так, от больших сумм денег до поездки с шикарными апартаментами и целый день в элитном СПА-комплексе. А я вообще никогда туда не ходила за 52 года! Даже и не хотелось раньше?. А оказалось так классно!!! Много внимания и заботы от мужчин. И главное- я стала чувствовать себя женщиной!!! Как я этому рада! Теперь я получаю огромное удовольствие от женской одежды, а джинсы и куртка вызывают странное ощущение, больше хочется летящих и мягких тканей, разнообразия, аромата духов. Балдею от ухода за собой, украшений, плавных движений и просто от ощущения Я- женщина, Я- украшаю мир, Я — дарю улыбки и красоту. И я чувствую как муж наслаждается этим моим состоянием, оно его делает радостным и заряжает идеями! Это так здорово!!! И я чувствую красоту вокруг по- другому. Цветы, природу…- я как будто часть всего этого. Появляется какой- то чувственный отклик в теле при виде всего красивого. Приятно сервировать стол и неспеша наслаждаться едой, Перекусы на ходу канули в лету)))). Появилась неспешность и плавность движений и при этом я успеваю даже больше, а суеты нет. Очень рада, что у меня есть такой чудесный курс!!! Благодарю от души!!! Всем желаю ещё бОльших достижений!!! ????
Развернуть «Чакральный курс»
Марафон Секс. Отношения. Энергия, обращение в ПК огромное спасибо за уроки, не понимала, вернее считала что мне уже не стоит идти в вопросы сексуальности, жизнь пройдена, мне 59, отношения новые строить не хочу, муж пьющий, но как человек хороший, добрый, заботливый, у меня все умерло внутри, я просто живу, как есть, знала что энергия сексуальная правит миром, но наверное закрывала принятие этого в себе, и вот марафон счищает эти корки, открывает принятие энергии и словно… Марафон Секс. Отношения. Энергия, обращение в ПК
огромное спасибо за уроки, не понимала, вернее считала что мне уже не стоит идти в вопросы сексуальности, жизнь пройдена, мне 59, отношения новые строить не хочу, муж пьющий, но как человек хороший, добрый, заботливый, у меня все умерло внутри, я просто живу, как есть, знала что энергия сексуальная правит миром, но наверное закрывала принятие этого в себе, и вот марафон счищает эти корки, открывает принятие энергии и словно что то гореть начинает , чувствительность проявляется и понимание, что есть еще возможность открывать огонь в себе и управлять этой энергией научиться. Благодарю Вас, круто.
Развернуть «Духовная интеграционика»
Дарья Чмирева чат ТГ ДИ.Выпускники 26.11.21 про Трансформацию денежного сценария и Восстановление моего денежного канала «Делюсь результатом. У меня была сложность с ноября 2018 года, ушла в декрет работодатель мне не платил, фсс, отказ, 2 суда, бездействие приставов. А сегодня в мой др начальник юр отдела фсс позвонил поздравил и сказал что моя выплата одобрена. И мне сегодня пришли все Выплаты и больничный по беременности и родам и уход до 1,5 лет в много платежей!… Дарья Чмирева чат ТГ ДИ.Выпускники 26.11.21 про Трансформацию денежного сценария и Восстановление моего денежного канала
«Делюсь результатом. У меня была сложность с ноября 2018 года, ушла в декрет работодатель мне не платил, фсс, отказ, 2 суда, бездействие приставов. А сегодня в мой др начальник юр отдела фсс позвонил поздравил и сказал что моя выплата одобрена. И мне сегодня пришли все Выплаты и больничный по беременности и родам и уход до 1,5 лет в много платежей!
И не двигалось у меня это долго либо очень очень тяжело, но я прошла курс денег осенью и думаю, что именно он стал фактором который снял большинство моих затыков и дело пошло.❤️»
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Никогда бы не подумала, что буду проходить по несколько раз один и тот же тренинг, тк практика показывала обратное, а сейчас возвращаюсь по несколько раз и к обьяснениям и к практике?♀️ я снова смогла удивить саму себя.
Можно опубликовать как отзыв
Здравствуйте, хочу поделиться своими осознаниями, у меня сегодня 23 день Анахаты, вот что я за собой заметила, я стала намного мягче относиться к людям, появилось терпение, я стала вежлевее, чем раньше, мне стало намного легче говорить ласковые слова, это здорово. Еще я заметила когда качаешь чакру и то за что она отвечает , то и проявляется. Хочу еще поделиться как для меня прошел денежный сентябрь с Эльмирой, это было что-то…. Я в начале месяца взяла… Здравствуйте, хочу поделиться своими осознаниями, у меня сегодня 23 день Анахаты, вот что я за собой заметила, я стала намного мягче относиться к людям, появилось терпение, я стала вежлевее, чем раньше, мне стало намного легче говорить ласковые слова, это здорово.
Еще я заметила когда качаешь чакру и то за что она отвечает , то и проявляется.
Хочу еще поделиться как для меня прошел денежный сентябрь с Эльмирой, это было что-то….
Я в начале месяца взяла работу с тенями по скидки, потом по родовым программам, потом денежный поток и паралельно пошла учиться в бизнес школу «как пробовать свои знания» и все в одно время надо делать, вот это был вынос мозга. Когда я проходила бизнес занятия, мне было ни чего не понятно, я психовала, там новые термины, какие-то программы в интернете, а я с ним не дружила, и тут как раз делаю вечером практику по роду проработка по знанию или по позволению , точно не помню, выписала все убеждения, сделала реинтеграцию, сделала технику на картах и легла спать, а утром встала и то что мне было не понятно по бизнес трененгу стало на столько очевидным как дважды два четыре. И вот тут я понимаю что я убрала какие-то запреты и установки. Ломало меня весь сентябрь.
Какой итог: мне за это месяц подняли зарплату, я заработала на своих знаниях 420 $, я научилась разным фишкам как себя у поковать и пробовать свои знания, конечно здесь надо еще подтянуть, но мне теперь понятно что именно подтягивать и как.
Почему я пишу именно здесь, если бы я себя энергетический не прокачала у меня бы на все это не было бы сил и денег.
Ребята хочу вам сказать, если у вас нету денег на дорогие курсы, проходите платные марафоны они стоят от 3500 до 8000 рублей, это вель по дешевли чем ДЭИ за 60 000, но пройдя эти мелкие (как кажется со стороны ) курсы, у вас появятся деньги на ДЭИ и не только, потому что вы такие колоссальные преграды убираете у себя, даже если есть у кого-то знания ДЭИ и вам тоже хочу сказать, ребята не жалейти на себя денег, берите все платные марафоны, они такие потоки финансовые открываю и еще плюс сакральный курс вы делаете это будет просто шикарный феерверг в вашей жизни.
Желаю всем хорошей и продуктивной прокачки себя
Развернуть «Духовная интеграционика»
В продолжение- давно хотела поделится результатами. Набхи далась мне относительно легко ( как я сейчас понимаю, читая другие отзывы ). Закончила на продвинутом уровне. В начале и тошнило, и руки- ноги дрожали, и трясло. Самое сложное было- крутить корпусом во время разминки. Это был мой рубеж, прямо сцепив зубы каждый раз. И поэтому в начале Муладхары крии было такое разочарование….- разминка осталась ?. Потом благодаря чату пришло осознание, что это же для моего тела, чтобы… В продолжение- давно хотела поделится результатами. Набхи далась мне относительно легко ( как я сейчас понимаю, читая другие отзывы ). Закончила на продвинутом уровне. В начале и тошнило, и руки- ноги дрожали, и трясло. Самое сложное было- крутить корпусом во время разминки. Это был мой рубеж, прямо сцепив зубы каждый раз. И поэтому в начале Муладхары крии было такое разочарование….- разминка осталась ?. Потом благодаря чату пришло осознание, что это же для моего тела, чтобы блоки убрать и на верхних чакрах нормально руками работать. Поговорила с телом и пошло легче. И осанка выровнялась, и горбик вокруг 7 го шейного почти исчез, и сейчас это упражнение делаю легко, с благодарностью к нему и с удовольствием!!! И мысли даже улетают- сижу, кручу, крепну ?. И с позой ворона подружилась к середине Муладхары, правда с пледом. Без него ступни сводит боль, не могу расслабится. А вообще Муладхара очень порадовала событиями в жизни. И материальной стороной, и энергией. Год не могла приступить к разбору бабушкиной квартиры. И не только морально тяжело было после ее ухода. Теперь понимаю, что это было мне совершенно не под силу. Сейчас как электровеник). Но !!!! Пропуск крии — и сразу самочувствие не то, а два или три пропуска ( летом было) — зависимость от погоды возвращается, слабость. Теперь моя мотивация — вспоминаю два свои состояния — вялое и бодрое. Сразу все «важные» дела становятся в очередь после крии. Я работаю во второй половине дня и утром хочется много успеть. Крию делаю в середине дня перед работой. И с Набхи так было. Мне подходит. Немного тревожно- новая Крия завтра и новые блоки вскроются. А тут, с Муладхарой, уже все знакомо, уютно, 90 дней все-таки ?. Но — иду дальше. Спасибо всем за Ваши осознания и подсказки. Люблю вас!!!! Всем сил и здоровья!!! ?
Развернуть «Чакральный курс»
В курс я пришла осознанно. Долго искала учителя, который будет обучать МАК в желаемом для меня формате, и ко мне пришла информация о К. Довлатове. Благодаря курсу я перешла на новый уровень доверия к жизни, ведь многие результаты после сессий очень сложно понять умом, но ты чувствуешь, как происходит внутренняя трансформация. Для меня это невероятно ценно. Приходят осознания. Например, я четко поняла, что мне надо делать, чтобы мое мастерство приносило больше денег.
Уходят заряды.… В курс я пришла осознанно. Долго искала учителя, который будет обучать МАК в желаемом для меня формате, и ко мне пришла информация о К. Довлатове.
Благодаря курсу я перешла на новый уровень доверия к жизни, ведь многие результаты после сессий очень сложно понять умом, но ты чувствуешь, как происходит внутренняя трансформация. Для меня это невероятно ценно.
Приходят осознания. Например, я четко поняла, что мне надо делать, чтобы мое мастерство приносило больше денег.
Уходят заряды. Во время проработки физически ощущаешь, как что-то в теле высвобождается.
Усиливается понимание МАК как крутейшего инструмента для трансформации, который позволяет обойти ловушки ума и проработать заряженные истории.
На курсе отлично организована поддержка и помощь ментора. Главное — понимать, зачем это нужно тебе, обрести мотивацию и идти до результата.
Планирую обучаться дальше и идти в продвинутый формат и хочу поблагодарить создателей и менторов за знания и поддержку!
Развернуть «ПКС»
Добрый день. Моя ратификация от прохождения курса «Путь к Себе»
Я получила море удовольствия от работы на метафорических картах.
Они меня давно пленили , целый год собиралась на курс , и удалось попасть на скидку , так что купила сразу два модуля. Впереди ещё Продвинутый курс.
Карты действительно творят Чудеса. И это мнение не только мое , но и моих клиентов. Восторженные возгласы «Вау , как , как это можно объяснить ,… Добрый день. Моя ратификация от прохождения курса «Путь к Себе»
Я получила море удовольствия от работы на метафорических картах.
Они меня давно пленили , целый год собиралась на курс , и удалось попасть на скидку , так что купила сразу два модуля. Впереди ещё Продвинутый курс.
Карты действительно творят Чудеса. И это мнение не только мое , но и моих клиентов. Восторженные возгласы «Вау , как , как это можно объяснить , откуда они знают , что именно сейчас меня волнует » я слышала практически на каждой сессии.
Я это могу объяснить только тем , что человек и я , сообща , создали намерение получить ответы на волнующие вопросы и найти пути решения.
Я и сама с собой работала и много инсайтов откопала.
Самый запоминающийся момент был с родовой лояльностью . Тема рода меня давно увлекает и карты мне раскрыли и показали , почему все в роду тяжело работают , а денег не видят.
Курс составлен очень грамотно , все понятно и доступно . Главное довериться себе и ничего выдумывать не надо , карты все подскажут.
Благодарю Константина Довлатова (Светлая Ему Память ) Он действительно создал уникальный курс и карты , которые будут помогать ещё долгие -долгие годы людям найти Путь к Себе и стать счастливым.
Благодарю Эльмира и всех , кто продолжает дело Константина.
Отдельная Благодарность моему куратору Ирине Кузнецовой за помощь в прохождении курса , за ее бесценные комментарии (это ещё как дополнительный курс)
Я всем рекомендую пройти этот курс и Найти Путь к Себе Настоящему
Развернуть «ПКС»
Я давно хотела пройти Путь к себе. Лично для меня это было не просто, много сопротивления(при огромной любви к МАК и желании учиться). Но если чего-то очень хочется найти возможности можно всегда.
Получила очень хороший опыт выхода из зоны комфорта, общение с разными людьми, проработала какие-то свои проблеммные моменты, в том числе и сопротивление к обучению(и стало проще проходить). А главное я получила знания, которые можно применять в жизни для себя и других людей.… Я давно хотела пройти Путь к себе. Лично для меня это было не просто, много сопротивления(при огромной любви к МАК и желании учиться). Но если чего-то очень хочется найти возможности можно всегда.
Получила очень хороший опыт выхода из зоны комфорта, общение с разными людьми, проработала какие-то свои проблеммные моменты, в том числе и сопротивление к обучению(и стало проще проходить). А главное я получила знания, которые можно применять в жизни для себя и других людей. Конечно, ещё нужна практика в дальнейшем.
Стала применять мускульный тест, он очень помогает в работе.
Получаю огромное удовольствие и радость, когда у клиента есть озарения и результат. Это очень вдохновляет и наполняет!
Курс построен грамотно, уроки понятны, сессионная комната тоже удобная.
Мотивирует то, что есть доступ лишь на определенное время и следующий урок открывается лишь тогда, когда сданы предыдущие. К сожалению я меньше была в роли клиента, чем коуча, но буду этот момент постепенно восполнять благодаря прекрасному поддерживающему чату всех участников, где есть возможность пообщаться с потрясающими людьми.
Отдельное спасибо ментору Ольге Матушкиной за комфортное
сопровождение и уточнения, было полезно и ценно!
В целом было очень интересно проходить Путь к Себе. До встречи на ПКС 2. 🙂
Развернуть «ПКС»
Всем Здравия и огромная БлагоДарность сотрудникам центра за понимание, внят-ные, методичные объяснения и ответы на все задаваемые вопросы.
Отдельная БлагоДарность куратору Наталье Золотухиной за внимательный подход, тактичные объяснения, понимание, за комфортную проверку заданий, за постоян-ную поддержку и доброжелательность.
Огромная БлагоДарность Александру Николенко за четкие, методичные, понятные объяснения технических вопросов.
Я БлагоДарна всем кто обучался, обучается в Центре за отзывчивость, плодотвор-ную работу, доброжелательность, дружеские отношения, взаимопонимание и под-держку.
Я БлагоДарю Марину Лукьянову,… Всем Здравия и огромная БлагоДарность сотрудникам центра за понимание, внят-ные, методичные объяснения и ответы на все задаваемые вопросы.
Отдельная БлагоДарность куратору Наталье Золотухиной за внимательный подход, тактичные объяснения, понимание, за комфортную проверку заданий, за постоян-ную поддержку и доброжелательность.
Огромная БлагоДарность Александру Николенко за четкие, методичные, понятные объяснения технических вопросов.
Я БлагоДарна всем кто обучался, обучается в Центре за отзывчивость, плодотвор-ную работу, доброжелательность, дружеские отношения, взаимопонимание и под-держку.
Я БлагоДарю Марину Лукьянову, ставшую моей подругой, за взаимопонимание, поддержку и дружбу.
Я пришла на курс «Путь к себе» с багажом знаний, которые помогли мне быстро по-нять суть обучения, красоту, комфортность и эффективность работы с Метафори-ческими картами. Я научилась применять МАК: для улучшения понимания уроков, ошибок собственной жизни, для помощи другим людям. Я научилась видеть шире многогранность Жизни, полюбила себя такой, какая Я есть, возобновилась уверен-ность в себе, в своих силах, научилась радоваться вместе с людьми их успехам, И все это мне доставляет огромное удовольствие! Как бы ни сложилась моя дальнейшая Жизнь, у меня есть прекрасный инструмент, благодаря которому Я смогу сама помочь как себе в возникающих вопросах, так и своим близким, знакомым и незнакомым людям, при их желании. Появилось пони-мание и огромное желание идти дальше по Пути духовного саморазвития. В процессе обучения Я поняла восхищение всего Центра К. Довлатова Метафори-ческими картами и полностью разделяю его.
Все обучение проходило в комфортных условиях, доступно и с массой дополнитель-ных знаний и умений.
Первая ступенька пройдена – Я ДОСТИГЛА ЦЕЛИ!!! Я – УМНИЦА!!!
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На начальном уровне, который я прошла, уже есть изменения во мне. Я разобралась с пониманием, что для меня семья, разобралась в семейной иерархии (увидела кто рулит в семье и кто принимает решения), это было очень важно, после проработки я перестала раздражаться и все члены семьи стали слышать друг друга. И это круто!!! Прорабатывая свои внутренние фигуры (внутренний взрослый, родитель, ребенок)я увидела в какой позиции я живу и принимаю решения. Инсайт: как говорится «Деньги детям не… На начальном уровне, который я прошла, уже есть изменения во мне. Я разобралась с пониманием, что для меня семья, разобралась в семейной иерархии (увидела кто рулит в семье и кто принимает решения), это было очень важно, после проработки я перестала раздражаться и все члены семьи стали слышать друг друга. И это круто!!! Прорабатывая свои внутренние фигуры (внутренний взрослый, родитель, ребенок)я увидела в какой позиции я живу и принимаю решения. Инсайт: как говорится «Деньги детям не дают», вот и причина и результат на лицо. Понимание себя стало глубже.
Карты мне помогают понять и раскрыть шире спектр чувств и состояний.
Формат курса очень удобный, сессионные комнаты с наличием в них карт дают возможность работать с собой и с другими в любое удобное время. Особенно важен чат единомышленников, в котором всегда найдешь поддержку и практический совет по заданиям. Очень ценно, что можно научаться работать в роли коуча и в роли клиента исцеляешь себя в себе.
Как говорят «Если ученик готов учиться, придет учитель», только надо внимательно смотреть, чтоб не пропустить, не отмахнуться от истинного. И вот я готова и мое намерение крепло с каждым занятием, что я попала туда куда шла, я нашла свое! Благодарю! ❤️
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Я научилась видеть, понимать и разговаривать с картами, появилось видение ситуаций, карты очень помогают в этом. До прохождения курса я не понимала карт, я пробовала их применять самостоятельно, но безуспешно, поэтому я взяла курс с куратором. Ольга помогла мне понять и внедрить их в мою жизнь и я применяю карты в сессиях по ДИ также. Получила много понимания и инсайтов в процессе прохождения первого курса, иду дальше на второй.
Всем рекомендую этот курс!
Курс МАК позволил мне открыть в себе многие грани — новые ресурсные состояния, умение формулировать свои вопросы проще, яснее и объемнее. Это позволяет теперь без страха сразу приступать к проработке. По результатам работы с другими учениками я перестала бояться вообще проработок, т.к. МАК дают ответы наглядные, доступные и во много раз облегчают весь процесс, да и результатов не надо долго ждать, они проникают в суть вопроса и дают внутренние ощущения -правда или нет, про тебя… Курс МАК позволил мне открыть в себе многие грани — новые ресурсные состояния, умение формулировать свои вопросы проще, яснее и объемнее. Это позволяет теперь без страха сразу приступать к проработке. По результатам работы с другими учениками я перестала бояться вообще проработок, т.к. МАК дают ответы наглядные, доступные и во много раз облегчают весь процесс, да и результатов не надо долго ждать, они проникают в суть вопроса и дают внутренние ощущения -правда или нет, про тебя или нет, вообще -твое или натяжка. И сразу внутри идет принятие или отторжение. И даже если что-то не подходит, подсознание не обманешь, тут же через дополнительные карты-вопросы-ресурсы — все уточняется «не отходя от кассы», и вопросы закрываются, чтоб не откладывать их решение в долгий ящик. Так и продуктивно, и легко заканчиваются сессии, а настроение от успешно полученного ответа поднимает настроение и позволяет быстрее решать еще множество параллельных задач сразу же, экономя время, деньги и другие ресурсы.
Изменилось отношение к себе. Проще стала понимать себя, глубже чувствовать, нет размазанности состояния, не боюсь себе признаться, если что-то не нравится, считаю, что не мое -внутренняя интуиция однозначно говорит -или да, или нет. И не переигрывает, потому что сомнения, нерешительность отпадают сразу. Четкие вопросы своего ума — четкие ответы своего состояния. Проще, быстрее и доверие полное -без рассуждений и бесконечных взвешиваний «за» и «против».
Относится стала к себе по-взрослому. Понимая свои минусы, признаюсь себе сразу. Принимаю. Потому что не боюсь их. Без отговорок смотрю на себя целостно. И имея в арсенале и слабые стороны, и сильные — понимаю -в деле буду все равно опираться на сильные, надежные, а слабые принимаю, никуда от них не деться. Но теперь уже знаю, как их прорабатывать и трансформировать в плюс.
Перестала себе врать, принимать нежелание делать что-то за сомнения. Четко определяя свое состояние — не оглядываюсь на других, понимаю, что в своем деле -если не я, то — кто еще? Встаю и делаю.
Пройдя практику с симптомом болезни, стала свои внутренние слабые ноги из-за защемления седалищного нерва так хорошо чувствовать, что могу и заставляю себя ходить. А ранее ни скандинавская ходьба, ни другие гимнастические нагрузки не давали подобных результатов. Дело оказалось за малым. Я поняла и осознала, что слишком берегу свои ножки и жалею их. Кроме меня, никто их не заставит ходить. И стоило мне захотеть, потому что рядом нет никаких помощников и вся надежда только на себя, как ноги…пошли.
МАК дают ясные представления, яркие ощущения и возможность увидеть и понять свою «правду», без прикрас показать тебе при твоей готовности твои качества, которые можешь при желании изменить, потому что инструменты в твоих руках — применяй, если готов. Понимание и ясность простые. И ресурсы -когда хочешь видеть -находишь через МАК -все доступно и наглядно.
И последнее -удалось почувствовать природу своих откатов. Но пока связываю с родовой какой-то лояльностью. Главное -прочувствовала, как она формируется практически в каждом деле и с какого момента. И когда все составляющие определю, выйду на слабые и сильные стороны, а там уже и нажму на соответствующие рычаги. Я теперь поняла, что через принятие не буду себя пилить, ругать и стыдить. Я пойму, что движет. И тогда через осознание пойму, для чего я так себя проявляю, а потом прослежу, что и зачем делаю, почему организм так, а не иначе поступает. Может, где-то есть вторичные выгоды. и тогда выводы сами и напросятся. Вот так я становлюсь себе другом, а не мачехой. И через целостность себя не заставляю, а подвожу и убеждаю, договариваюсь. И смысл теперь, чтоб это делалось легко и с удовольствием, а не ломать себя. Тогда и внутренний мир в балансе, и все чувства в гармонии, а ты -как лучший друг — себя в обиду не дашь , но и попустить своей слабости не позволишь. Отсюда -самоуважение и уверенность в себе развиваются.
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Прохождение курса » Путь к себе » (базовый уровень) было увлекательным путешествием наполненное новыми знакомствами с потрясающими людьми, встречей с новыми инсайтами, освоением новых навыков использования метафорических карт.
Благодаря прохождению курса я освоила больше 10 методик применения метафорических карт для решения самых разных жизненных проблем и вопросов, как с другими людьми, так и с собой.
Самым запомнившимся инсайтом было осознание того, что я на протяжении длительного периода времени в своей жизни подавляла очень… Прохождение курса » Путь к себе » (базовый уровень) было увлекательным путешествием наполненное новыми знакомствами с потрясающими людьми, встречей с новыми инсайтами, освоением новых навыков использования метафорических карт.
Благодаря прохождению курса я освоила больше 10 методик применения метафорических карт для решения самых разных жизненных проблем и вопросов, как с другими людьми, так и с собой.
Самым запомнившимся инсайтом было осознание того, что я на протяжении длительного периода времени в своей жизни подавляла очень многие свои чувства и эмоции… старалась соответствовать непонятному идеалу…
Очень впечатлила меня атмосфера тепла, поддержки и взаимовыручки среди участников группы.
Весь процесс обучения продуман до мелочей, материал хорошо структурирован.
Замечательно, что кроме наличия обучающих видео-материалов и видео-примеров сессий, были обязательными отчёты в роли коуча, которые проверял ментор и давал развёрнутую обратную связь, комментировал все моменты необходимые для успешного освоения.
Даже немного грустно, что такое увлекательное путешествие так быстро закончилось. Но чувствую гордость и радость от своего достижения.
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Большое спасибо Константину Довлатову за такой замечательный курс!!!!! И отдельное спасибо менторам, это действительно поддержка на пути обучения!!!
Идя на курс , я рассчитывала хоть какие то блокировки снять, но результаты превзошли ожидания. Я по другому стала смотреть на других и изменилось отношение ко всему происходящему со мной.
МАК это просто чудесный инструмент!!! Когда ты понимаешь как им пользоваться, то невозможно остановиться. Сейчас на все проблемы смотрю как на задачи, которые сразу решаю… Большое спасибо Константину Довлатову за такой замечательный курс!!!!! И отдельное спасибо менторам, это действительно поддержка на пути обучения!!!
Идя на курс , я рассчитывала хоть какие то блокировки снять, но результаты превзошли ожидания. Я по другому стала смотреть на других и изменилось отношение ко всему происходящему со мной.
МАК это просто чудесный инструмент!!! Когда ты понимаешь как им пользоваться, то невозможно остановиться. Сейчас на все проблемы смотрю как на задачи, которые сразу решаю с помощью МАК. Озарений , инсайтов и неожиданных сознаний за время курса не сосчитать.
Я благодарю всех , кто принимает активное участие в том , чтобы этим курсом могли воспользоваться тысячи людей!!!!
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Мне очень понравился курс! Я на 100% довольна, что приняла решение пройти его. Я узнала новые методики работы с МАК, которые очень обогатили и расширили мою коучинговую практику. Я в восторге от результатов, которые дает применение техник ПКС1. Обратная связь от моих клиентов очень вдохновляет учиться дальше )) И уже предвкушаю, что же будет на ПКС2, ПКС3. Формат курса просто супер! Идеально: практика в роли клиента и коуча, отчетность, наличие ментора, который дает развивающую обратную… Мне очень понравился курс!
Я на 100% довольна, что приняла решение пройти его. Я узнала новые методики работы с МАК, которые очень обогатили и расширили мою коучинговую практику. Я в восторге от результатов, которые дает применение техник ПКС1. Обратная связь от моих клиентов очень вдохновляет учиться дальше )) И уже предвкушаю, что же будет на ПКС2, ПКС3.
Формат курса просто супер! Идеально: практика в роли клиента и коуча, отчетность, наличие ментора, который дает развивающую обратную связь. Мне очень понравилось.
Мои впечатления от курса самые положительные. Я испытываю огромную благодарность Константину Довлатову, который придумал этот курс и воплотил его в жизнь. Это бесценно!
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Для меня это был непростой курс. Поначалу было много сопротивления, и я уже думала, что так и не смогу продолжить это обучение. Благодарю ментора Наталью Золотухину за то, что своей ненавязчивой поддержкой помогла мне справиться с замешательством и довести обучение на курсе до конца. В результате заканчиваю ПКС 1 с опережением на 16 дней до официального окончания обучения. Работая с картами на курсе мне удалось принять своего отца и травмирующие обстоятельства, связанными с его смертью.… Для меня это был непростой курс. Поначалу было много сопротивления, и я уже думала, что так и не смогу продолжить это обучение.
Благодарю ментора Наталью Золотухину за то, что своей ненавязчивой поддержкой помогла мне справиться с замешательством и довести обучение на курсе до конца.
В результате заканчиваю ПКС 1 с опережением на 16 дней до официального окончания обучения.
Работая с картами на курсе мне удалось принять своего отца и травмирующие обстоятельства, связанными с его смертью. Я как будто поставила точку в этой проблеме. И теперь при воспоминании ситуации возникает благодарность, уважение и любовь к отцу вместо обиды и разочарования.
Многие методики, которые есть в курсе применяю в практике для работы с клиентами.
При работе с картами у клиентов проявляется много осознаний и появляются ресурсы для улучшения их жизни в разных сферах.
Клиенты с интересом работают с картами и время сессий для них протекает незаметно, а также у них появляется желание продолжать работать над улучшением своей жизни.
Благодарю всех сокурсников за доброжелательность, отзывчивость, добросовестность, коммуникабельность, креативность, внимание и поддержку.
Благодарю Константина Довлатова за создание этого удивительного курса «Путь К Себе».
Благодарю Эльмиру Довлатову, ментора Наталью Золотухину и всю команду «Довлатов Центра» за то, что своей работой помогают многим людям обрести Путь К Себе и далее следовать по нему игриво, задорно и радостно.
Всех Вам Благ Добрые Люди!!!
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Здравствуйте. Хочу написать отзыв о прохождении курса ПКС 2. Так как этот курс помог понять мне причины происходящего в моей жизни именно так, а не иначе. Какие существуют глубинные механизмы души, до которых не дошла еще современная психология. Я обучилась находить ответ не только на все свои вопросы, но и помогать другим решать их проблемы.
Навык использования метафорических карт стал более эффективным, осознанным, появились новые инструменты для помощи себе и людям. Каждая сессия открывала… Здравствуйте. Хочу написать отзыв о прохождении курса ПКС 2. Так как этот курс помог понять мне причины происходящего в моей жизни именно так, а не иначе. Какие существуют глубинные механизмы души, до которых не дошла еще современная психология. Я обучилась находить ответ не только на все свои вопросы, но и помогать другим решать их проблемы.
Навык использования метафорических карт стал более эффективным, осознанным, появились новые инструменты для помощи себе и людям. Каждая сессия открывала новые пласты закостенелых эмоций, которые я не позволяла себе проявлять. а признав все инстинкты, я признаю и получаю такой заряд энергии. Вы даете классный формат обучения, где есть площадка найти клиента как в роли коуча, так и отработать свои проблемные моменты. От необходимости писать отчеты ответственно относишься к отработке ведения, соблюдая структуру сессии и тренируясь неоднократно, это становится автоматически верным. А ментор проверяя мои сессии давала обратную связь, направляла в случае ошибок — что можно сделать лучше; когда все классно, говорила слова принятия и поддержки, что вдохновляло и увеличивало мое желание.
Я довольна тем, что вложенные деньги позволяют многократно окупить свои инвестиции (не нужен психолог, т.к. можно самому отработать непонятные вопросы, можно заработать помогая другим), позволяет порешать кучу всевозможных задач. Рекомендую всем этот мегаполезный курс!!!!!
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Я психолог, преподаватель психологии. С метафорическими картами знакома уже лет 7, есть сертификаты по работе с МАК, иногда применяла карты в работе с клиентами (были и хорошие результаты), но чаще использовала для себя. Как-то не пошло с другими, чего-то не хватало. Данный курс полностью перевернул мое представление о картах и работе с ними?. К нам всегда приходят только нужные люди! И мне повезло, в процессе обучения на курсе мне встретились клиенты и коучи, которые позволили… Я психолог, преподаватель психологии. С метафорическими картами знакома уже лет 7, есть сертификаты по работе с МАК, иногда применяла карты в работе с клиентами (были и хорошие результаты), но чаще использовала для себя. Как-то не пошло с другими, чего-то не хватало. Данный курс полностью перевернул мое представление о картах и работе с ними?.
К нам всегда приходят только нужные люди! И мне повезло, в процессе обучения на курсе мне встретились клиенты и коучи, которые позволили посмотреть на себя со стороны, увидеть личные трудности в раскрытии себя и совершаемые ошибки при ведении сессии, которые не позволили мне применять МАК в своей практике (а ведь так хотелось).
Курс помог мне многое осознать, принять и начать изменять свою жизнь и отношение к ней. Впервые я ощутила терапевтическое поле сессии, увидела, прочувствовала как в этом поле карты меняются, начинают говорить и дарят полезные и неожиданные инсайты и озарения?, как можно управлять глубиной проработки и в конце сессии — благостное ощущение полета и полного удовлетворения от достижения максимально возможного результата. Для меня это важно и ценно!
Из организационных вопросов обучения хочется отметить: ? Удобный формат онлайн, поддержка ментора? и дружественный чат? — все продумано до мелочей. Много практики и теория без воды (только то, что действительно важно в рамках урока). Есть возможность отрабатывать уроки и в роли клиента, и в роли коуча, что способствует проработке большого пласта личных проблем, все таки «сам себе психолог — это как сам себе стоматолог — больно и неудобно». Ценность сессии в паре и уровень проработки возрастает во много раз, причем для обоих участников☝ . Поэтому считаю этот курс еще одним лучшим вложением в себя и уверена не последним, потому что здесь только ТАК!
Благодарю от всего сердца всех, кто продолжает, развивает и продвигает дело всей жизни Константина Николаевича! Желаю вдохновения, потока новых идеи и успешной реализации всех проектов!!! Вы меняете жизнь многих к лучшему!!!???
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Для меня этот курс -это повседневное развитие, шаг за шагом на пути совершенствования. Сейчас я до занятий и после два разных человека. Курс помог не только получить знания, но и проработать свои затыки, разобрать завалы своей души. Для меня на данный момент -это самый важный результат курса. Конечно я буду применять эти знания в социуме, но мое внутреннее состояние сейчас на первом месте. Хочу поблагодарить создателей этого курса. Константину Довлатову вечная память и низкий поклон… Для меня этот курс -это повседневное развитие, шаг за шагом на пути совершенствования. Сейчас я до занятий и после два разных человека. Курс помог не только получить знания, но и проработать свои затыки, разобрать завалы своей души. Для меня на данный момент -это самый важный результат курса. Конечно я буду применять эти знания в социуме, но мое внутреннее состояние сейчас на первом месте. Хочу поблагодарить создателей этого курса. Константину Довлатову вечная память и низкий поклон за такое количество интересных практик , инструментов с помощью которых похоже можно выбраться из любой ситуации. Каждый урок как волшебство, вход в удивительный мир о котором раньше я и не подозревала. Море инсайтов! Море позитива!!! Огромное спасибо моему куратору Матушкиной Ольге!?Под ее чутким руководством я смогла пройти обучение. Много ценных подсказок, и так важна была ее поддержка когда я тупила. Все это помогло справиться, все преодолеть, почувствовать себя сильнее! Я могу!!! Мой мир, моя жизнь в моих руках. Я ее творец!!! И все это благодаря этому курсу!!! Огромнейшая благодарность всем кто был рядом!!!?
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ПКС 1 изменил мою жизнь, это было невероятное и захватывающие путешествие, путешествие к себе истинной! Таких сильных трансформаций у меня не было никогда. Курс построен очень грамотно, информация дозирована, есть примеры проработки, Константин Николаевич так интересно подает материал, что если в начале были опасения, что снова ничего не получиться, то с каждым разом становилось все интереснее и захватывающе! У меня много колод метафорических карт, но раньше это были просто карты, теперь это инструмент, конечно его… ПКС 1 изменил мою жизнь, это было невероятное и захватывающие путешествие, путешествие к себе истинной! Таких сильных трансформаций у меня не было никогда. Курс построен очень грамотно, информация дозирована, есть примеры проработки, Константин Николаевич так интересно подает материал, что если в начале были опасения, что снова ничего не получиться, то с каждым разом становилось все интереснее и захватывающе! У меня много колод метафорических карт, но раньше это были просто карты, теперь это инструмент, конечно его еще предстоит шлифовать, но навыки полученные на курсе помогут мне это сделать. Отдельно хочу сказать о работе менторов, ни на одном курсе по метафорическим картам такого не встречала, это очень правильно, слиться шансов мало, такая поддержка, помощь и те ценные дополнения, что я получала от ментора Ольги Матушкиной дорогого стоят. Этот курс еще подарил мне встречу с моей напарницей Натальей, с которой мы вместе и прошли этот путь, каждое занятие прорабатывали очень глубоко, также используя еще один волшебный инструмент ДЭИ. Одно из главных для меня открытий это» Намерение», которое раньше не рассматривала всерьез, а теперь оно встроено в мою жизнь и любое дело начинаю с него! И у меня сдвинулось дело, которое откладывала более 10 лет, я поменяла фамилию, взяла фамилию мужа и меня даже не остановила ситуация, что придется менять много документов, а самое интересное, что все происходит очень органично! ПКС 1 это курс благодаря которому сам становишься волшебником! Продолжение следует….
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Многое из того, что было невидимым, стало видимым и очевидным. И одновременно, столько всего еще предстоит открыть и сделать видимым, что несомненно меня вдохновляет.
Работа с самой собой открывала мне новые грани себя самой, работа с другими еще сильней подсвечивала то, что я упустила в самостоятельной работе.
Я для себя обнаружила, что помогать другим это одно из самых вдохновляющих моих проявлений, ощущать весь тот свет, который пробуждается, наблюдать пользу и эффективность. Это моё… Многое из того, что было невидимым, стало видимым и очевидным. И одновременно, столько всего еще предстоит открыть и сделать видимым, что несомненно меня вдохновляет.
Работа с самой собой открывала мне новые грани себя самой, работа с другими еще сильней подсвечивала то, что я упустила в самостоятельной работе.
Я для себя обнаружила, что помогать другим это одно из самых вдохновляющих моих проявлений, ощущать весь тот свет, который пробуждается, наблюдать пользу и эффективность. Это моё чудо.
Я благодарна за этот удивительный путь метафор, с помощью которых так легко и играючи всё расставляется на свои места.
В моих руках появился еще один бесценный инструмент, еще один ключик к свету.
Я определённо стала более уверенной, собранной, более чётко стала видеть свои цели. Моё взаимодействие с миром вышло на новый уровень. Целый ворох страхов, зажимов и замешательств остался позади. А на их место пришла осознанность и любовь. Пусть так будет и впредь!)
Я благодарна за комментарии своего ментора и поддержку, которую я ощущала на пути.
Благодарю за чудесный курс! В мире чудес стало больше.
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Никогда раньше не работала с метафорическими картами, и вообще не знала, что это такое, но дорожка вебинаров привела меня в школу К. Довлатова. Прошла несколько бесплатных марафонов по коучингу и метафорическим картам, коучинг очень манил, но сейчас захотелось изучить именно метафорические карты. Я была уверена, что в этой школе обучение пройдет по высшему разряду, но курс превзошел даже такие ожидание. Дело в том, что я каким-то образом упустила до покупки курса, что обучение проходит «в… Никогда раньше не работала с метафорическими картами, и вообще не знала, что это такое, но дорожка вебинаров привела меня в школу К. Довлатова. Прошла несколько бесплатных марафонов по коучингу и метафорическим картам, коучинг очень манил, но сейчас захотелось изучить именно метафорические карты. Я была уверена, что в этой школе обучение пройдет по высшему разряду, но курс превзошел даже такие ожидание. Дело в том, что я каким-то образом упустила до покупки курса, что обучение проходит «в полевых условиях», весь материал отрабатывается с коллегами по курсу и сдается на проверку куратору. Уверена, что если бы знала об этом заранее, испугалась бы и не пришла!) Сейчас очень рада, что все сложилось именно так, волнение быстро ушло, зато теперь я знаю, что изучила материал, а не просто прослушала. Формат обучения великолепен, кураторы – настоящие профессионалы и всегда готовы помочь. Благодаря курсу научилась находить истоки своих проблем и налаживать отношения с окружающими.
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ПКС 2 с первых уроков поразил своей глубиной и неоднозначностью.? На его фоне прошлый уровень показался детским садом. За время прохождения курса мне многое пришлось преодолеть, пережить и осознать, но тем ценнее обучение и выше результат. Курс побуждает искать новые пути и источники информации, ставить цели и видеть результат, к которому надо стремиться, быть в состоянии «неизбежного» развития и изменения своей личности, потому что в этом курсе я научилась работать, прежде всего, с собой, что… ПКС 2 с первых уроков поразил своей глубиной и неоднозначностью.? На его фоне прошлый уровень показался детским садом. За время прохождения курса мне многое пришлось преодолеть, пережить и осознать, но тем ценнее обучение и выше результат. Курс побуждает искать новые пути и источники информации, ставить цели и видеть результат, к которому надо стремиться, быть в состоянии «неизбежного» развития и изменения своей личности, потому что в этом курсе я научилась работать, прежде всего, с собой, что не получалось ранее. Это важно и, на мой взгляд, говорит о развитии навыка применения метафорических карт, ведь самостоятельная работа требует нахождения одновременно в двух ипостасях: клиент и коуч, а это не так легко и совместить. Очень поразила техника «Две точки», не совсем еще понимаю, что происходит во время ее выполнения, но что происходит после ее выполнения мне нравится (использую технику не только для прорабоки зарядов, но и для загадывания желаний. Получается?)
В целом оущения от прохождения курса только положительные. Дружественный чат, поддержка ментора — все очень ценно! Техники глубокие и интересные, времени на прохождение курса дается достаточно. И сегодня, находясь на финише, я горжусь приобретенными знаниями и достигнутыми результатами, и, конечно, бесконечно благодарна центру Довлатовых за то, что могу испытывать эти чувства. Желаю всем процветания, новых идей и воплощения задуманного!!!?
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Благодаря прохождению курса я получила много инсайтов: от чего надо избавиться, что уже не служит и мешает идти вперед! Поняла, что открытость, легкость, доброта помогут выйти из ограничительных рамок в которые сам себя заключил, что не надо причинять добро когда тебя об этом не просят, не растворяться в партнере, знать свою ценность и любить себя, раскрывать свою женственность и привлекательность! Благодаря применению метафорических карт излечила травму из детства, Ясно увидела путь, по которому мне нужно… Благодаря прохождению курса я получила много инсайтов: от чего надо избавиться, что уже не служит и мешает идти вперед! Поняла, что открытость, легкость, доброта помогут выйти из ограничительных рамок в которые сам себя заключил, что не надо причинять добро когда тебя об этом не просят, не растворяться в партнере, знать свою ценность и любить себя, раскрывать свою женственность и привлекательность!
Благодаря применению метафорических карт излечила травму из детства, Ясно увидела путь, по которому мне нужно идти, помогая людям! Появилась уверенность в себе, желание покорять новые вершины! Да, это дорогого стоит! Огромное спасибо за помощь и поддержку во время сессии! За фантастические результаты!
Укрепился навык применения метафорических карт. Это просто фантастика, как работают карты!!! Я увидела процессы большой трансформации!
Формат курса очень продуман, здесь нарабатывается практика как в роли коуча, так и в роли клиента, что очень ценно!
Отчетность проста и необременительна. Благодарю ментора Наталию Золотухину, которая внимательно и своевременно проверяла задания, помогала советами и поддерживала на протяжении всего курса!
А общий чат, где мы общались с коллегами — это сообщество людей, которые всегда готовы помочь и подсказать, просто волшебно!
Я счастлива, что была участником фантастического курса «Путь к себе» — 1 , обязательно продолжу и изучу ПКС — 2 ! Карты — они живые!
После прохождения курса нахожусь в состоянии эйфории, радости, выросли крылья!! Огромная благодарность создателям курса Эльмире и Константину Довлатовым! Это шедевр!
Хотите изменений и мощной трансформации своей жизни — приходите на курс «Путь к себе» Вы реально найдете этот путь и откроете Нового Себя!❤️
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Благодарю Довлатов-центр, Эльмиру, создателя курса по метафорическим картам Константина Довлатова, моего ментора Ирину Кузнецову за пройденный курс ПКС 2. Получены в сжатом виде знания и опыт, это очень ценно. Это практическая психотерапия с проигрыванием разных вариантов и причин травмирующих событий и травмирующего опыта, работа с симптомами, научение беседам с клиентами, впрыгивание в эмпатию, поиск находчивости и понимание себя через работу с клиентами. Огромное спасибо! Мне было интересно и полезно. С удовольствием буду практиковать, работать с… Благодарю Довлатов-центр, Эльмиру, создателя курса по метафорическим картам Константина Довлатова, моего ментора Ирину Кузнецову за пройденный курс ПКС 2.
Получены в сжатом виде знания и опыт, это очень ценно. Это практическая психотерапия с проигрыванием разных вариантов и причин травмирующих событий и травмирующего опыта, работа с симптомами, научение беседам с клиентами, впрыгивание в эмпатию, поиск находчивости и понимание себя через работу с клиентами.
Огромное спасибо! Мне было интересно и полезно. С удовольствием буду практиковать, работать с клиентами и приду на ПКС-3 мастерский и ПКС-4 тренерский. Карты — это очень увлекательно, и не очень сложно — когда прошел и ДИ, и ДИ ПО, и много еще чего). Желаю успехов всем, кто хочет испытать удовольствие, помочь себе и другим.
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Всем доброго вечера!❤️❤️❤️ Урааа! Ребят, я закончила чакральный курс! Особо хочется сказать про Сахасрару. Я просто влюбилась в эту крию. Она волшебная?Не хотелось ее заканчивать. С ней я приобрела внутреннее спокойствие, появилась какая- то умиротворенность. На многие вещи начала смотреть совершенно иначе, чем раньше, осознание поменялось. Исчезла суетливость, обеспокоенность. Стала замечать, что на вещи, на которые раньше среагировала бы возбуждённо, сейчас реагирую взвешенно, мысли свои отслеживаю, что говорю. Очень сильно стала чувствовать шишковидную железу, и… Всем доброго вечера!❤️❤️❤️
Урааа! Ребят, я закончила чакральный курс!
Особо хочется сказать про Сахасрару. Я просто влюбилась в эту крию. Она волшебная?Не хотелось ее заканчивать. С ней я приобрела внутреннее спокойствие, появилась какая- то умиротворенность. На многие вещи начала смотреть совершенно иначе, чем раньше, осознание поменялось. Исчезла суетливость, обеспокоенность. Стала замечать, что на вещи, на которые раньше среагировала бы возбуждённо, сейчас реагирую взвешенно, мысли свои отслеживаю, что говорю. Очень сильно стала чувствовать шишковидную железу, и она довольно таки ощутимая стала. Во время выполнения крии всегда чувствовала жжение в ней.
Ну если сказать в целом про прохождение чакрального курса, то я очень рада, что прошла его до конца и получила такие классные результаты.
Конечно не все у меня получалось на нижних чакрах, не в плане невыполнимости, а в в том, что не чувствовала результата, как на 2 верхних, я просто делала и все. Хотя лукавлю немного, если подумать, результаты есть. Пробудилась моя сексуальность, начатое стала доводить до конца.?
На физическом плане, тело стало более подтянутое, осанка ровная, уже не могу сидеть сутулившись, сразу хочется выпрямиться, стало больше сил и энергии. Вот как- то так.
Думаю, что 2 заход даст еще бОльшие результаты, на нижние чакры, начну после поездки на отдых.
Огромная благодарность Константину и Эльмире Довлатовым за этот курс, за возможность менять свою жизнь в лучшую сторону.❤️❤️❤️
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Хочу выразить огромнейшую благодарность настоящим Мастерам К. Довлатову, Э. Довлатовой, Лейсан за великолепнейший курс МАК «ПУТЬ К СЕБЕ»! После прохождения увидела себя и мир другими глазами, проработала некоторые моменты своей жизни (конечно, еще работать и работать), но эта серьезная деятельность прошла в основном легко, с удовольствием, хотя и очень насыщенно. Я очень многое узнала. По-другому теперь смотрю на МАК и на работу с ними.
Благодарю за предоставленную возможность принять участие в курсе на приятных… Хочу выразить огромнейшую благодарность настоящим Мастерам К. Довлатову, Э. Довлатовой, Лейсан за великолепнейший курс МАК «ПУТЬ К СЕБЕ»! После прохождения увидела себя и мир другими глазами, проработала некоторые моменты своей жизни (конечно, еще работать и работать), но эта серьезная деятельность прошла в основном легко, с удовольствием, хотя и очень насыщенно. Я очень многое узнала. По-другому теперь смотрю на МАК и на работу с ними.
Благодарю за предоставленную возможность принять участие в курсе на приятных условиях. (Хотя я понимаю, что этот курс и то, что в нем дает К. Довлатов, стоит несоизмеримо больше! Жаль, что не всегда возможности совпадают с нашими желаниями.)
Отдельно хочу поблагодарить за классную, уютную сессионную комнату, демосессии, потрясающие авторские колоды! Благодарю за прекрасную, удобную организацию учебного процесса!! Честно сказать, мне было мало месяца, иногда приходилось сидеть ночами но я сделала все, чтобы успеть!!! Я В ПОЛНОМ ВОСТОРГЕ!!! ШИКАРНЕЙШИЙ КУРС!!!! От всей души благодарю Мастеров и всю команду!!!??
Очень надеюсь, что однажды смогу обучиться на всех ваших курсах по той стоимости, которая им действительно соответствует! Благодарю!!!
Творческих успехов и покорения новых вершин!!!
Люблю и обнимаю.
С уважением,
Завалишина Наталья
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Видео отзыв Марии Дубинкиной
Хочу поделиться своим процессом прохождения чакрального курса. Вначале было страшно: как так каждый день без перерыва заниматься. Я же не спортсменка. Начала с поддержкой чата. Было тяжело, но все сразу понравилось, а тело было благодарно за нагрузку. И только к середине Манипуры я вижу изменения. Я возвращаюсь к той себе, которой я была раньше. И за это я очень благодарна создателям Константину и Эльмире, а также команде, которые помогли воплотить это в реальность. Благодарю!??☀️
Доброе утро всем родным соучастникам! Я на протяжении 30 дней каждое утро, если не успела-вечером применяла практики: реинтеграции Отпускания. Освобождение энергетических потоков. Пробуждение внутренней энергии, реинтеграцию, реинтеграцию Исцеление Судьбы. Исцеление Души. Реинтеграцию. Избавление от беспомощности. Реинтеграцию. Поток Любви. Реинтеграцию. Исцеления. Реинтеграцию! Что то сдвинулось в пространстве! После этого переболела КОВИДОМ в легкой (даже в легкой форме-это страшно). Поняла, что болезнь-перезагрузка! В данный момент практикую, буду это делать 40 дней, Медитация духовного компаса, медитация, Медитация набора… Доброе утро всем родным соучастникам! Я на протяжении 30 дней каждое утро, если не успела-вечером применяла практики: реинтеграции Отпускания. Освобождение энергетических потоков. Пробуждение внутренней энергии, реинтеграцию, реинтеграцию Исцеление Судьбы. Исцеление Души. Реинтеграцию. Избавление от беспомощности. Реинтеграцию. Поток Любви. Реинтеграцию. Исцеления. Реинтеграцию! Что то сдвинулось в пространстве! После этого переболела КОВИДОМ в легкой (даже в легкой форме-это страшно). Поняла, что болезнь-перезагрузка! В данный момент практикую, буду это делать 40 дней, Медитация духовного компаса, медитация, Медитация набора энергии, Медитация на развитие сексуальности и снятие зажатости, Медитация наполнения сексуальной энергией, и реинтеграции по четырем нижним чакрам: МУЛАДХАРУ, Свадхистану, Набхи чакру, Манипуру!
Это что то! Я доверилась ПРОСТРАНСТВУ и оно откликнулось мне и ведет теперь меня по Жизни! Это сказочно, волшебно….! Слов не нахожу от СЧАСТЬЯ! Это просто надо самому ощутить!
Ведь все эти практики тоже программирующие фразы, а если добавить к ним всего то 4 минуты тоника для здоровья, то ЖИЗНЬ заиграет необыкновенными красками и охватит безудержным восторгом! БЛАГОДАРЮ и ОБНИМАЮ, Светлана!❤️
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Вот и завершен третий уровень курса «Путь к себе» — Мастерский. Даже и не предполагала, что данный курс охватывает такое множество тем: работа с возрастными кризисами, архетипами, чакрами, умами, с зарядами Души, с зарядами в судьбе, можно выяснить идею своего лучшего будущего и проработать ее – просто фантастика! Даются различные модели работы с клиентом в зависимости от запроса. В курсе сочетаются разные методики, с которыми я не была знакома ранее. На этом уровне постоянно идет… Вот и завершен третий уровень курса «Путь к себе» — Мастерский. Даже и не предполагала, что данный курс охватывает такое множество тем: работа с возрастными кризисами, архетипами, чакрами, умами, с зарядами Души, с зарядами в судьбе, можно выяснить идею своего лучшего будущего и проработать ее – просто фантастика! Даются различные модели работы с клиентом в зависимости от запроса. В курсе сочетаются разные методики, с которыми я не была знакома ранее. На этом уровне постоянно идет проработка запроса, что очень важно, ведь от этого зависит эффективность результата сессии.
Таких глубоких проработок у меня еще не было. Были проработаны: неспособность слышать потребности своего тела, запрет радоваться жизни и получать удовольствия, кризис перехода в позицию взрослости и творца своей жизни, согласованы умы, убрана ригидность, которая создавала проблемы с «физикой» и конфликтные отношения с людьми, возвращено очень много осколков Души. После каждой сессии ощущаю подъем сил, радость, свободу, легкость. Частенько на следующий день после сессии было такое ощущение, что это не я, а какой-то другой человек – вот настолько сильные были проработки. Я стала видеть другие сны.
Я стала по-другому смотреть на карты – раньше для меня это были просто картинки, а сейчас – это подсказки, ситуации. Они показывают такие скрытые моменты, на которые никогда бы не обратила внимание. Мак – это активатор мозга. Все больше убеждаюсь в мощном терапевтическом эффекте метафорических карт. Карты позволяют проходить все жизненные уроки быстро, мягко, экологично и эффективно.
Благодарю К. Довлатова за эту кладезь знаний, что оставил людям. Считаю, что эти знания полезны каждому человеку. И если кто-то еще раздумывает: обучаться на этом курсе или нет, то даже и не сомневайтесь – идите!
Благодарю Э.Довлатову за то, что продолжает дело Константина и несет эту информацию людям!
И отдельная особая благодарность моему уважаемому ментору Ольге Матушкиной за ее труд. Она настойчиво, профессионально, с большой любовью и вниманием помогала мне преодолевать внутреннее сопротивление и страхи. Каждую сессию Ольга помогала формировать наилучший запрос и качественно, глубоко и эффективно его разрешить с пониманием, позитивом, юмором. Ольга настолько располагает к себе, что я смогла довериться ей и проработать такие щекотливые темы, в которые боялась посмотреть сама. Мне повезло стать Вашим клиентом. Благодарю за Ваше чувствование и видение, теплоту и соучастие, любовь и благость, которые Вы несете сами и раскрываете в людях! Желаю вам дальнейшего роста, всеобъемлющего успеха и процветания, изобилия во всех сферах жизни!
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Ну вот и закончен Мастерский уровень по МАК! И вместе с радостью есть сожаление, что уроки позади. Сколько же открытий, озарений и новых знаний я получила! Но я верю, что всё только начинается, они ещё придут в работе с клиентами.
Курс по МАК — замечательный! На Базовом и Продвинутом уровне теоретический материал и подробные методики по структуре сессии позволяют провести сессию и получить хорошие результаты, в том числе и тем, у кого нет образования… Ну вот и закончен Мастерский уровень по МАК! И вместе с радостью есть сожаление, что уроки позади. Сколько же открытий, озарений и новых знаний я получила! Но я верю, что всё только начинается, они ещё придут в работе с клиентами.
Курс по МАК — замечательный! На Базовом и Продвинутом уровне теоретический материал и подробные методики по структуре сессии позволяют провести сессию и получить хорошие результаты, в том числе и тем, у кого нет образования психолога и опыта работы с клиентами. И как часто меня охватывало восхищение, что эти методики работают и позволяют помочь клиенту решить проблему, наладить отношения, отпустить боль!
На Мастерском пришлось, конечно, «покрутиться»! Он требует знания «назубок» всех техник, которые пройдены на предыдущих курсах и собранности, чтобы понять истинный запрос клиента и «на ходу» подобрать нужную модель работы. Но на то он и МАСТЕРСКИЙ! 🙂
Порой меня охватывала неуверенность, смогу ли я провести сессию так, чтобы клиент получил результаты. Смогу ли я понять, что именно нужно проработать клиенту в данный момент. И поэтому ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ моему куратору Ольге Матушкиной за разъяснения, поддержку, подробный разбор моих сессий, слова поощрения, вселяющие уверенность! Огромная благодарность Ольге за создание атмосферы тепла и благожелательности, в которой было приятно учиться! И особая благодарность за оперативность проверок!
Мне необыкновенно повезло с куратором!!!
Я благодарю школу Довлатова, службу поддержки и моих сотоварищей по учебе за помощь при прохождении этого замечательного пути!
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Очень плодотворный и интенсивный модуль, проходила в напряженный для меня период, в ходе которого очень много информации. Заметила, что это самый мощный период по изменению ситуации вокруг меня, кардинальные изменения у людей, окружающих меня, в тоже время, проводя сессии с другими нашла для себя очень много тем, которые являлись для меня большим грузом и стопором в позитивных изменениях. Самое важное для меня, то, что смогла решить конфликт с соседями, длящийся в течение года, который базировался… Очень плодотворный и интенсивный модуль, проходила в напряженный для меня период, в ходе которого очень много информации. Заметила, что это самый мощный период по изменению ситуации вокруг меня, кардинальные изменения у людей, окружающих меня, в тоже время, проводя сессии с другими нашла для себя очень много тем, которые являлись для меня большим грузом и стопором в позитивных изменениях. Самое важное для меня, то, что смогла решить конфликт с соседями, длящийся в течение года, который базировался на моих внутренних состояниях и проекциях. Когда я в себе это обнаружила и проработала, соседи съехали. МАК для меня сейчас является очень глубоким, продуктивным, экологичным инструментом, который позволяет вытащить изнутри то, что долго и глубоко пряталось. Каждая работа — это холодный душ и поток солнечного света, которая значительно очищает и наполняет необходимым ресурсом. Еще для меня стало значительным достижением — это адекватная оценка своего труда, позволение себе проявляться и зарабатывать, используя этот чудо-инструмент.
Особая благодарность организаторам данного курса и моему куратору Ирине Кузнецовой, которая очень плавно провела меня по этому пути. Ее обратная связь для меня всегда как важная составляющая проделанной работы, который позволяет сделать следующие работы более эффективно и продуктивно. Знакомство и работа с этим мастером для меня является очень важным и значимым ресурсом данного курса.
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Благодаря прохождению курса ПКС Мастерский появилось четкое понимание выбора модели работы с клиентом, когда есть системное понимание того, что ты делаешь в качестве коуча, опираясь на структуру, скелет развития системы. Понимание, на каком уровне развития находится клиент и как его вывести на другой необходимый для его развития уровень. Базовые концепции работы с человеком как с системой, изложенные в данном курсе, модели возникновения кризисов, зарядов, травм, принципы их взаимодействия и основы работы с ними – это… Благодаря прохождению курса ПКС Мастерский появилось четкое понимание выбора модели работы с клиентом, когда есть системное понимание того, что ты делаешь в качестве коуча, опираясь на структуру, скелет развития системы. Понимание, на каком уровне развития находится клиент и как его вывести на другой необходимый для его развития уровень. Базовые концепции работы с человеком как с системой, изложенные в данном курсе, модели возникновения кризисов, зарядов, травм, принципы их взаимодействия и основы работы с ними – это очень глубинный уровень понимания и трансформации модели философского мировосприятия человеком жизни. Много теоретической информации изложено по курсу, много дано различных техник для практического освоения курса с заделом для дальнейшей самостоятельной практики. Это сильно расширяет возможности роста самого коуча, получив хороший фундамент знаний (!) по различным аспектам жизни. В отношении работы с метафорическими картами появилось огромное количество возможностей их использования, миксуя различные подходы к решению запроса клиента и используя разные колоды по ходу ведения сессии. Для меня стало ещё интереснее работать с метафорическими картами. Сам формат курса, когда ты в роли клиента и коуча, отчетность о выполнении домашних заданий и наличие поддержки ментора, мне очень импонирует. Курс хорошо продуман, технически оснащен, работа службы поддержки клиентов на высоте! Теплота, искренность, поддержка, выражение благодарности сокурсников в чате Телеграмм – отдельная песня! В целом ощущения от курса ПКС Мастерский «Крутой»(!!!) по-настоящему! Рекомендую пройти всем для самообразования, а те, кто планируют свою практику с клиентами сделать в качестве получения финансового дохода, он просто необходим.
Огромнейшая БЛАГОДАРНОСТЬ автору курса Константину Николаевичу Довлатову за создание трансформационного курса ПКС !!! Отдельная Благодарность Эльмире Довлатовой, руководителю Довлатов Центр и всей команде!
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Мастерский удивительный по глубине и объему знаний курс! Пройдя ПКС 1 мне казалось что я все знаю и все могу! Проходя мастерский мне казалось что я вообще ни чего не знаю. Приходилось искать много дополнительного материала, и благодаря этому, приходило более четкое понимание тех процессов через которые мы все проходим. Я не собиралась так далеко идти когда только познакомилась с картами, но остановиться было не возможно! Все деньги затраченные на обучение я сразу отрабатывала работая… Мастерский удивительный по глубине и объему знаний курс! Пройдя ПКС 1 мне казалось что я все знаю и все могу! Проходя мастерский мне казалось что я вообще ни чего не знаю. Приходилось искать много дополнительного материала, и благодаря этому, приходило более четкое понимание тех процессов через которые мы все проходим. Я не собиралась так далеко идти когда только познакомилась с картами, но остановиться было не возможно! Все деньги затраченные на обучение я сразу отрабатывала работая с клиентами. Я начала зарабатывать деньги с первого курса!
Мне понравилось все!
Спасибо группе сопровождения! Вы всегда приходили на помощь и быстро решали все вопросы. Это очень приятно!
Особая благодарность моему куратору Наталье всегда четко и быстро, не было заминок с проверкой моих заданий. Когда мне казалось что все, не могу пробраться через какой нибудь урок, она очень спокойно вселяла уверенность что я справлюсь! И я справилась!
Для меня курс был достаточно сложным, в отличии от предыдущих двух. В нем есть все для решения большего количества вопросов. Больше всего понравилась структура работы с клиентом. Тот алгоритм которого не хватало что бы развернуть запрос клиента и привести к результату!.
Благодарю всю вашу слаженную команду за хорошую работу!
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В результате прохождения курса я освоила структуру сессии с клиентом. Научилась использовать в прояснении запроса клиента модель ПРО, работать с клиентом по определенным моделям. Научилась определять тип заряда, и методам работы с зарядами, в том числе снимать заряды картами. Очень понравилось работать с архетипической моделью. Для меня — это невероятно сильные ресурсные карты.
Появился навык в том, как можно за сессию трансформировать клиента в новую идентичность.
Инсайтом для меня было то, что можно… В результате прохождения курса я освоила структуру сессии с клиентом. Научилась использовать в прояснении запроса клиента модель ПРО, работать с клиентом по определенным моделям. Научилась определять тип заряда, и методам работы с зарядами, в том числе снимать заряды картами. Очень понравилось работать с архетипической моделью. Для меня — это невероятно сильные ресурсные карты.
Появился навык в том, как можно за сессию трансформировать клиента в новую идентичность.
Инсайтом для меня было то, что можно мгновенно переходить в другое квантовое состояние, например, в состояние творца.
Формат курса удобный: есть и инструкция по алгоритму проведения сессии, и практическое освоение, и помощь ментора.
В целом ощущения от курса такие, что я стала немного волшебницей.
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Я всегда получаю что-то новое в каждом курсе. Всегда есть что-то, что я могу улучшить в своем мастерстве в каждом курсе. На этом курсе мне понравилось то, что я узнала о разных методиках снятия заряда, соединила все методики Константина в одно целое. Стало легко исцелять, поняла, как работать с клиентом с помощью ДЭИ не объясняя ему методику. Это очень ценно для меня. Стало легко работать с клиентом, зная разные варианты исцеления. Расширила свой кругозор относительно… Я всегда получаю что-то новое в каждом курсе. Всегда есть что-то, что я могу улучшить в своем мастерстве в каждом курсе. На этом курсе мне понравилось то, что я узнала о разных методиках снятия заряда, соединила все методики Константина в одно целое. Стало легко исцелять, поняла, как работать с клиентом с помощью ДЭИ не объясняя ему методику. Это очень ценно для меня. Стало легко работать с клиентом, зная разные варианты исцеления. Расширила свой кругозор относительно вариаций работы с разными типами зарядов, особенно что касается отношений с системой. Поняла как с ней работать. Наконец встал пазл про работу с отношениями. Коснулись архетипов и тотемов, что раньше для меня был темный лес. Конечно все это надо еще практиковать. И я не успевала получать опыт как клиента в прохождении этих тем. Видимо хорошо бы еще все пройти и как коуч и как клиент каждую тему для закрепления. Потому что все быстро пронеслось, надо еще все повторить. Более уверенно стала себя чувствовать с колодой порталы. И вообще появилось больше уверенности при работе с клиентами. Как бы получила основу что-ли. Землю почувстовала. Опору. Этот курс принес мне заземление и базу.
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На ПКС2 появилось больше уверенности в проведении сессий. Правильность, последовательность, полнота. Но еще требуется больше видения ситуации клиента, чтобы задавать направляющие вопросы для лучшего результата. Надеюсь реинтеграция по Аджне чакре, которую я сейчас прохожу, поможет мне в этом вопросе. Очень радостно бывает, когда клиент получает результат на 10. Инсайтов и озарений у меня не было, но я чувствую, что во мне постепенно происходят изменения. И это радует. Очень нравится работать с картами. Курс замечательный. Карты… На ПКС2 появилось больше уверенности в проведении сессий. Правильность, последовательность, полнота.
Но еще требуется больше видения ситуации клиента, чтобы задавать направляющие вопросы для лучшего результата. Надеюсь реинтеграция по Аджне чакре, которую я сейчас прохожу, поможет мне в этом вопросе.
Очень радостно бывает, когда клиент получает результат на 10. Инсайтов и озарений у меня не было, но я чувствую, что во мне постепенно происходят изменения. И это радует.
Очень нравится работать с картами. Курс замечательный. Карты действительно работают. Клиенты, к счастью, находились всегда. В чате все доброжелательные и отзывчивые. С отчетностью все замечательно.
Очень благодарна своему ментору Золотухиной Наталье за скорость за замечания и подсказки. Организация курса замечательная.
С удовольствием прошла ПКС1, заканчиваю ПКС2. Продолжение будет на ПКС3. Благодарю К.Н. и Э.И. Довлатовых за их грандиозный труд.
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В конце курса ПКС2 я заметила что навык проработки запросов повысился. И я стала смелее использовать мне известные методики мак внутри сессий. Возникло желание иметь гораздо более ёмкие схемы для снятия больших пластов проблем, ну и внутреннюю ёмкость для этого. То есть идти дальше. Наличие ментора безусловно нужно для обратной связи и ответов на вопросы. Поняла что такие базовые знания и навыки как работа на МаК нужно было получить уже подростковом возрасте, это помогло бы… В конце курса ПКС2 я заметила что навык проработки запросов повысился. И я стала смелее использовать мне известные методики мак внутри сессий.
Возникло желание иметь гораздо более ёмкие схемы для снятия больших пластов проблем, ну и внутреннюю ёмкость для этого. То есть идти дальше.
Наличие ментора безусловно нужно для обратной связи и ответов на вопросы.
Поняла что такие базовые знания и навыки как работа на МаК нужно было получить уже подростковом возрасте, это помогло бы гораздо быстрее найти свой путь и прийти к осознанности.
В детстве ,кстати , уже была потребность в подобном.
Это вообще можно считать базовым образованием.
Результатами курса у меня можно считать перенастройку энергетики, мышления, эмоционального состояния в лучшую сторону.
Поддерживал чат, благодарности в отзывах в чате к коучам, вебинары Эльмиры на разные темы. То есть почти живой разговор со мной в одном поле и теме.
Благодарю Эльмиру, Константина и команду!
Я с вами иду дальше.
Анастасия Донецкая.
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Спасибо за возможность вернуть себя к той, что была раньше и стать даже лучше)))
В процессе работы с картами я научилась правильно задавать вопросы, опыт в роли клиента помог мне решить свои запросы, идя к самой себе и отвечая на свои вопросы. Будучи коучем в процессе сессии были моменты, когда поднимались и мои собственные заряды, я это отмечала и прорабатывала.
Очень полезно не только проводить уроки, но и быть самой в роли клиента,… Спасибо за возможность вернуть себя к той, что была раньше и стать даже лучше)))
В процессе работы с картами я научилась правильно задавать вопросы, опыт в роли клиента помог мне решить свои запросы, идя к самой себе и отвечая на свои вопросы. Будучи коучем в процессе сессии были моменты, когда поднимались и мои собственные заряды, я это отмечала и прорабатывала.
Очень полезно не только проводить уроки, но и быть самой в роли клиента, это помогает ответить на многие свои вопросы. Было бы хорошо, если б обратная сессия стала обязательной, это поможет через проработки меняться ученикам курса легче.
У меня стало изменяться отношение к окружающим меня людям, начала самой себе задавать коучинговые вопросы, изменилось отношение к себе, к родителям и родным. Отношения с родителями, будучи хорошими, они стали еще лучше, со мной начал разговаривать брат (он несколько лет со мной даже не здоровался). У меня ушла тотальная привязанность к племянникам, я перестала к ним относиться как к своим детям и у меня появилось больше сил и энергии.
Меня пригласили на работу, на ту должность, что я и хотела, мне легче общаться с сотрудниками, я перестала зажиматься и четко отстаиваю собственные границы.
Я нравлюсь себе такой и хочу продолжать движение к своему росту и развитию))) Благодарю Эльмиру и Константина за прекрасную возможность развития, за мягкие и глубокие проработки, за настоящую жизнь, за красоту и движение)))
БЛАГОДАРЮ)))
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Я очень счастлива, что попала на ПКС. Здесь я действительно иду к себе настоящей. После проработки некоторых тем, у меня пропал интерес к некоторым давнишним увлечения (они стали будто не мои, потеряли смысл). Я стала более сконцентрированной, спокойной. Более четко прорисовала для себя цели на ближайшие 10 лет.
Метафорические карты — это волшебный инструмент, помогающий раскрыть заглянуть любой момент жизни души. При прохождении курса у меня увеличился поток дежавю.
Огромная благодарность моему куратору… Я очень счастлива, что попала на ПКС. Здесь я действительно иду к себе настоящей. После проработки некоторых тем, у меня пропал интерес к некоторым давнишним увлечения (они стали будто не мои, потеряли смысл). Я стала более сконцентрированной, спокойной. Более четко прорисовала для себя цели на ближайшие 10 лет.
Метафорические карты — это волшебный инструмент, помогающий раскрыть заглянуть любой момент жизни души. При прохождении курса у меня увеличился поток дежавю.
Огромная благодарность моему куратору Ирине Кузнецовой. Вы открыли для меня многие темы более глубоко, а некоторые и вообще с другой стороны показали. Думаю без вас, мой путь был бы не столь успешным. Спасибо Вам!
Очень греют душа отзывы клиентов. Когда они уставшие, но радостные прощаются. Я понимаю, что не зря выбрала этот путь. Это действительно мое! Благодарю всех кто приложил руку к созданию данного курса. Моя жизнь меняется к лучшему. Меняюсь я. Нет, это не поворот под 90 градусов — это вообще смена плоскостей восприятия мира. Будто раньше ходила по земле, а теперь летаю на реактивном самолете. Я счастлива. Чего и всем желаю. Живите! Творите! Идите к себе! Жизнь прекрасна!
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Я пришла на ПКС с нулевыми знаниями о коучинге и МАК! Сейчас, после прохождения второго уровня, я чувствую себя уверенно и буду двигаться дальше! Этот курс изменил меня, дал мне много осознаний, ресурсов. И я готова идти вперед.!
Большая благодарность всей команде Константина Довлатова, за ваш вклад в наше развитие!
Вот и закончилось мое обучение. За время обучения я научилась справляться с саботажем, по другому смотреть на многие ситуации. Взгляд со стороны, не вникая в конфликт. Мир для меня стал ярче, дышать стало легче, благодарности стало больше. Научилась преодолевать страх проведения сессии и самый главный инсайт, что этот страх надуманный он у меня в голове. Я легко провожу сессию и мне это нравится-когда состояние человека меняется к концу сессии у него вырастают крылья и он… Вот и закончилось мое обучение. За время обучения я научилась справляться с саботажем, по другому смотреть на многие ситуации. Взгляд со стороны, не вникая в конфликт. Мир для меня стал ярче, дышать стало легче, благодарности стало больше. Научилась преодолевать страх проведения сессии и самый главный инсайт, что этот страх надуманный он у меня в голове. Я легко провожу сессию и мне это нравится-когда состояние человека меняется к концу сессии у него вырастают крылья и он знает в каком направлении двигаться и благодарен тебе за это.. Даже не верится, что пролетело три месяца, что ты улетаешь в свободное плавание и не будешь ждать следующего урока, искать клиента в чате, ждать когда проверит твое задание ментор. Теперь свобода и покорение новой ступени в твоем развитии. И огромная благодарность Константину и всей его команде за трансформации и рождения нового Я.
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Благодаря прохождению курса я убедилась, что работа с картами – это творчество. В ходе курса я научилась использовать новые интересные схемы, получила новые инструменты для снятия зарядов, в том числе и с помощью признания и отпускания инстинктов, получила опыт взаимодействия на уровне Души, почувствовала, что сессии на ПКС2 действительно имеют терапевтический эффект,
Прекрасно, что для работы предлагаются все колоды. В ходе прохождения курса удалось проработать множество своих травм, зарядов, препятствий. Главный инсайт: как то… Благодаря прохождению курса я убедилась, что работа с картами – это творчество. В ходе курса я научилась использовать новые интересные схемы, получила новые инструменты для снятия зарядов, в том числе и с помощью признания и отпускания инстинктов, получила опыт взаимодействия на уровне Души, почувствовала, что сессии на ПКС2 действительно имеют терапевтический эффект,
Прекрасно, что для работы предлагаются все колоды. В ходе прохождения курса удалось проработать множество своих травм, зарядов, препятствий. Главный инсайт: как то или иное ощущение выразить словами не всегда понятно, но каждая наша мысль, как каждый блок присутствует в теле. И тогда из пространства мыслей, идей, слов можно перенести внимание в пространство тела, ощущений, эмоций и работать с телесными маркерами( это было и в ПКС1, но сейчас удалось получить осознанный навык такой работы.) Формат курса очень понравился. Все темы прошла в роли и клиента и коуча, многие с несколькими клиентами. Благодарю искренне Ирину Кузнецову за работу со мной, за вклад в меня, за щедрость, когда ментор делилась своими знаниями, опытом, материалами. Благодарность и Память Константину Николаевичу за создание курса и за мои трансформации.
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Курс ПКС2 это прорыв в понимание как работать с проблемами любого уровня. Техники и знания данные в этом курсе легко заменяют ДИ хоть и более временно затратны. Зато работа с картами даёт более объемный и понятный алгоритм для клиента и он может сам выбрать какой способ ему ближе. На данном курсе я однозначно получила действенные инструменты как помочь себе и другим в трудной ситуации. Наработался навык работы с картами и я стала увереннее вести сессии… Курс ПКС2 это прорыв в понимание как работать с проблемами любого уровня. Техники и знания данные в этом курсе легко заменяют ДИ хоть и более временно затратны. Зато работа с картами даёт более объемный и понятный алгоритм для клиента и он может сам выбрать какой способ ему ближе. На данном курсе я однозначно получила действенные инструменты как помочь себе и другим в трудной ситуации. Наработался навык работы с картами и я стала увереннее вести сессии и получать хорошие стабильные результаты. Очень рекомендую данный курс.
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В результате прохождения курса я получила четкую схему работы с клиентами, понимание того, почему не всегда у клиента происходят изменения, ценным было понять, что клиент приходит с непрочищенным запросом, а со своим решением проблемы, как ему кажется.
Навык владения карт стал более глубоким, с пониманием ситуации. Появилось чувствование расклада, какие карты доставать, что с ними делать. Произошел уход от привязки к конкретным методикам и ушел страх работать не по методике. Появился элемент творчества и… В результате прохождения курса я получила четкую схему работы с клиентами, понимание того, почему не всегда у клиента происходят изменения, ценным было понять, что клиент приходит с непрочищенным запросом, а со своим решением проблемы, как ему кажется.
Навык владения карт стал более глубоким, с пониманием ситуации. Появилось чувствование расклада, какие карты доставать, что с ними делать. Произошел уход от привязки к конкретным методикам и ушел страх работать не по методике. Появился элемент творчества и самовыражения, основанное на желание эффективно помочь клиенту.
Понравились предложенные модели, но немного жаль, что не на все модели нужно было отрабатывать задания. Особенно запомнились новые типы зарядов, которые прорабатывали с клиентами: родовые тайны, возврат обмененых Душ, договаривались с Силами которым продавали или закладывали Души, возвращали Душу вложенную в вещь, исцеляли Роли по лояльности. Для самой себя были ценные проработки — взятие ответственности на себя, 12 умов и отношение структуры с другими структурами.
В начале я побаивалась работать с разными клиентами, но к середине курса стала брать незнакомых людей из других ПКС и каждый опыт для меня был ценен и важен. Кто-то жаждал проработок, кто-то не мог собраться внутри, у кого-то было много внутреннего ресурса идти в травмы, у кого-то не так много. Мне очень помогла конкретная методика, данная ближе к концу курса, с ней возможно работать с любым клиентом.
Клиентом была только у самой себя, в чате мало запросов по 3ПКС.
Ментр мне очень помогла, особенно в начале, когда не совсем было понятно как проходить отдельные уроки. Одна из «фишек», данная ментором, просто сломала мой шаблон из разряда «а что, так можно?» Меня воодушевляли высокие оценки за пройденные уроки, это помогло закончить курс в срок.
Отчётность была письменная и практическая работа. Мне понравился этот формат. Понравилось и то, что дана подробная методичка в тексте к ПКС3, правда написана она не так просто, как объясняет Константин в видео.
Каждый раз, заканчивая ПКС, я думаю: «Вау, какие знания, теперь я знаю все!» И заканчивая очередной ПКС, я снова додумываю: «Какой глубокий курс, я думала что все уже дали в предыдущем, а тут ещё глубже, шире, масштабнее!» Этот курс расширил не только знания, но и дал универсальную методику работы с клиентом. Некоторые из моих клиентов смогли улучшить свою жизнь за 1 сессию, это удивительно, как люди меняются на глазах!
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После прохождения мастерского курса, что я могу отметить:
1. Во-первых, я получила огромный опыт в проведении сессий. Раньше был страх, что я забуду что-то, теперь такого нет, есть уверенность, а всё потому что:
2. Я научилась чувствовать поле и клиента. Сессия сама ведёт и мы с клиентом вместе следуем за ней. Коуч нужен только для того чтобы помогать клиенту регистрировать всё что происходит.
3. У меня стойкое ощущение, что ко мне что-то… После прохождения мастерского курса, что я могу отметить:
1. Во-первых, я получила огромный опыт в проведении сессий. Раньше был страх, что я забуду что-то, теперь такого нет, есть уверенность, а всё потому что:
2. Я научилась чувствовать поле и клиента. Сессия сама ведёт и мы с клиентом вместе следуем за ней. Коуч нужен только для того чтобы помогать клиенту регистрировать всё что происходит.
3. У меня стойкое ощущение, что ко мне что-то вернулось. Что-то моё, родное, какая-то часть меня.
4. Мне повезло) у меня на всём пути обучения был рядом замечательный ментор Ольга, без которой я бы, возможно, долго буксовала. Её советы всегда именно те, что нужны.
5. Видение и ощущение мира. Они совсем другие. Я теперь знаю, что всё можно изменить. До мастерского я только верила в это, сейчас знаю.
Мастерский курс был очень интересный, расширяющий. С первого раза не всё понятно, некоторые лекции желательно пересматривать.
Я в восторге от всех полученных знаний, применяю, и каждый раз какие-то новые осознания.
Благодарю!
Развернуть «ПКС»
Курс великолепный! Научилась структурно мыслить, чувствовать себя и немного клиента. Работа с картами — это великолепная помощь себе, близким и тем, кто хочет что-то поменять в своей жизни. Прохождение ПКС от начального до мастерского закрепляет полученные начальные навыки работы с картами и углубляет понимание использования их в терапевтических целях. Так же структурность работы с картами очень помогла мне прохождение ДИ:ПО. Очень счастлива, что пришла сюда учиться. Курс пройден легко, с интересом и быстро. Огромная благодарность… Курс великолепный! Научилась структурно мыслить, чувствовать себя и немного клиента. Работа с картами — это великолепная помощь себе, близким и тем, кто хочет что-то поменять в своей жизни. Прохождение ПКС от начального до мастерского закрепляет полученные начальные навыки работы с картами и углубляет понимание использования их в терапевтических целях. Так же структурность работы с картами очень помогла мне прохождение ДИ:ПО. Очень счастлива, что пришла сюда учиться. Курс пройден легко, с интересом и быстро. Огромная благодарность всем организаторам данного курса, менторам, администраторам и всем тем, кто работает «за кулисами» ШК за возможность прикоснуться и начать пропитываться «счастьем». Процветания, успехов и огромного количества счастливых выпускников!!!!! Да будет так!!!!
Развернуть «ПКС»
Я вернулась к этому курсу после прохождения ШК 1БМ1, ДИ-1, ДИ ПО, ДИ-2, ПКС трёх уровней, ППС, КДРО, ССТ. Казалось бы много знаний, много разных техник, однако столкнулась с ситуацией, что иногда клиентам нужен ответ прямо здесь и сейчас, да ещё и так, чтобы клиент сам всё осознал и почувствовал. Именно поэтому я пошла на 2 модуль 1 блока Школы Коучинга, что-бы с помощью 1-3 вопросов вернуть клиенту осознанность и причинность, а так же с… Я вернулась к этому курсу после прохождения ШК 1БМ1, ДИ-1, ДИ ПО, ДИ-2, ПКС трёх уровней, ППС, КДРО, ССТ.
Казалось бы много знаний, много разных техник, однако столкнулась с ситуацией, что иногда клиентам нужен ответ прямо здесь и сейчас, да ещё и так, чтобы клиент сам всё осознал и почувствовал.
Именно поэтому я пошла на 2 модуль 1 блока Школы Коучинга, что-бы с помощью 1-3 вопросов вернуть клиенту осознанность и причинность, а так же с помощью простых техник можно было бы изменить его состояние на позитивное и ресурсное.
Огромную поддержку в прохождения курса имеет ментор, для меня путеводной звездой стала Ольга Матушкина. С таким сопровождением не страшно ни в огонь ни в воду. Благодарю. ❤?
Развернуть «Школа коучинга»
Добрый день! Меня зовут Елена. Завершила крайний урок ПКС1 . Ура! Результаты таковы, что я и не ожидала). У меня присутствует травма гениальности? , как я здесь выяснила. До этого мне ни кто не мог помочь, вроде как, я думал что мне уже ни что не поможет. Так и останусь на задворках жизни. Но… уже в процессе прохождения курса появились маленькие, не уверенные, но уже шажочки к новым реакциям и действиям, происходящим со мной и… Добрый день! Меня зовут Елена. Завершила крайний урок ПКС1 . Ура! Результаты таковы, что я и не ожидала). У меня присутствует травма гениальности? , как я здесь выяснила. До этого мне ни кто не мог помочь, вроде как, я думал что мне уже ни что не поможет. Так и останусь на задворках жизни. Но… уже в процессе прохождения курса появились маленькие, не уверенные, но уже шажочки к новым реакциям и действиям, происходящим со мной и вокруг меня. В какой- то момент, перестала думать, что обо мне подумают люди, а о том, что хочу чувствовать сама. Это великое счастье! Не ожидала от себя, но все случается!
Сказать что я каждый момент раскладываю на картах, совру. Но. Мне очень понравилось как люди к концу сессии начинают чувствовать себя по другому. Меняется голос, меняется поле! Это так заряжает и подстегивает к движению вперед. Значит возможно все и у меня тоже!
Инсайт- я отпустила брата, ушедшего от нас 33 года назад. Но с каждым годом утрата становилась тяжелее и трагичнее. От одной мысли наворачивались жгучие слезы и по долгу не могла успокоиться. И вот случилось долгожданое чудо! Я написала ему письмо! Получила письмо от него, боже , эти чувства не передать… А подарок для него , оказался просто космос. Меня отпустило, настолько, что я думаю о нем с любовью и без слез. От слова — совсем. Словами не передать.
На курсе очень легко что в роли клиента, что в роли коуча. Были страхи перед началом. Здесь такие все радушные, теплые, терпеливые, нежные, доскональные… Прилагательные можно продолжать до бесконечности! Каждый готов подстелить соломку, а то и перинку если ты спотыкаешься или тебе страшно.
Курс проходила с ментором, это большой человек! Очень внимателтная, обратная связь давалась очень быстро и с высоким качеством, ни чего не страшно, ты понимаешь что тебя направят если занесет не туда. Да и не хочется не туда, ведь людей с которыми ты работаешь- просто любишь и хочешь им помочь! Я благодарна своему ментору, Ольга вы прочитаете этот отзыв, низкий вам поклон за ваш труд! Мне очень помогло каждое ваше слово!
В целом- советовать не могу, но могу предложить пройти хотя бы ПКС1. Это того стоит, даже для себя любимого! Ни где не встречала такой легкости.
Благодарю Эльмиру и Константина Довлатовых! Всю команду: менторов, тех поддержку, участников чата, прошедших кур и спешаших на помощь! Ваша поддержка неоценима!
Развернуть «ПКС»
Я очень рада, что прошла данный курс. Из важный преимуществ выделю следующее: — Курс просто вытолкнул меня в практику. У меня есть особенность на долго застревать в теории, потому что всегда кажется, что так много надо изучить. А тут сразу же я начала практиковать, увидела результаты у других людей, приобрела уверенность в себе. -Курс позволяет сразу менять бессознательные программы и люди очень быстро чувствуют изменения в своей жизни. Это не просто диагностика, а сразу лечение.… Я очень рада, что прошла данный курс. Из важный преимуществ выделю следующее:
— Курс просто вытолкнул меня в практику. У меня есть особенность на долго застревать в теории, потому что всегда кажется, что так много надо изучить. А тут сразу же я начала практиковать, увидела результаты у других людей, приобрела уверенность в себе.
-Курс позволяет сразу менять бессознательные программы и люди очень быстро чувствуют изменения в своей жизни. Это не просто диагностика, а сразу лечение.
-Уникальная подборка методов работы!
Сейчас на любой запрос я быстро пониманию, какие техники применять! Я однозначно продолжаю обучение, чтоб узнать еще больше!
Развернуть «ПКС»
1. За последние шесть лет, это единственный курс онлайн, обучение которого я завершил.
Это потому, что хорошо построена структура обучение данного курса, поддержка, кураторство ну и само волшебство карт.
2. Однозначно можно сказать, навык по работе с метафорическими картами с каждым уроком и практикой повышался.
3. Многие ответы на свои вопросы, которые получил, я и так уже знал, однако, ответы стали более открытыми, глубинными, осознанными и более явственнее что ли. При этом… 1. За последние шесть лет, это единственный курс онлайн, обучение которого я завершил.
Это потому, что хорошо построена структура обучение данного курса, поддержка, кураторство ну и само волшебство карт.
2. Однозначно можно сказать, навык по работе с метафорическими картами с каждым уроком и практикой повышался.
3. Многие ответы на свои вопросы, которые получил, я и так уже знал, однако, ответы стали более открытыми, глубинными, осознанными и более явственнее что ли. При этом добавился подъём внутреннего состояния и осмысления себя.
Инсайт? Вряд ли. Изменилось ли в моей жизни ещё? Да нет, пожалуй. Ах да, дом с женой купили, хотя денег то и не было то!
4. О формате курса — всё великолепно. Особенно мне понравилось, что открывается по два урока. Сделал два урока и тебе открылись ещё два. Увеличивает скорость и мобильность по времени прохождения курса. Думаю, если открыть в начале два урока, а потом по мере прохождения одного урока открывать следующий. Так будет ещё эффективней. Тогда у обучающего открыто всегда два урока.
5. Мой опыт прохождения данного курса показал мне:
— можно пройти курс меньше чем за месяц;
— сообразить на троих (куратор, коллега по обучению и я) и пройти курс в первый месяц по договорённому графику. С постоянным клиентом (коучем) можно выстраивать сессии стратегически, получить долгосрочный опыт с одним клиентом (коучем) и быстро пройти обучение;
— во втором месяце проработать с другими клиентами, это уже закрепление практики, причем обязательно с разными клиентами!
Уверен после такого подхода эффект будет потрясающим!
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Для меня это первый курс по работе с картами. Ранее я сталкивалась в работе с коучем с подобной методикой. Но самостоятельное освоение этой техники, конечно, бесценный опыт. Считаю, что МАК — это помощник в работе, помогает быстро решать вопросы. Отдельная благодарность моему ментору, Ольге Матушкиной. Она провела меня по этому курсу. Обратная связь по выполнению мной домашних заданий — это как подарок на новый год, каждый раз ждешь с нетерпением и радуешься, когда получается все… Для меня это первый курс по работе с картами. Ранее я сталкивалась в работе с коучем с подобной методикой. Но самостоятельное освоение этой техники, конечно, бесценный опыт. Считаю, что МАК — это помощник в работе, помогает быстро решать вопросы.
Отдельная благодарность моему ментору, Ольге Матушкиной. Она провела меня по этому курсу. Обратная связь по выполнению мной домашних заданий — это как подарок на новый год, каждый раз ждешь с нетерпением и радуешься, когда получается все лучше и лучше.
Теоретическая часть в курсе по сложности на 3 из 10 балла, где 10 — очень сложно. Нужно просто почувствовать, подружиться с картами, и тогда все будет прекрасно.
Большая благодарность создателям курса и тем, кто поддерживание студентов на их Пути К Себе.
Развернуть «ПКС»
Я проработала свои блоки и страхи, наконец начала действовать! Я научилась через карты слышать себя, работать с подсознанием. Я смогла увидеть все грани своей личности, принимать их и использовать во благо. Форматом курса очень довольна! Всё очень понятно и удобно. Практика в роли коуча и клиента научила меня лучше коммуницировать с людьми, лучше их видеть и понимать. Куратору отдельное спасибо, давалась обратная связь по каждой сессии с подробными разъяснениями и дополнениями, что помогало ещё лучше… Я проработала свои блоки и страхи, наконец начала действовать!
Я научилась через карты слышать себя, работать с подсознанием. Я смогла увидеть все грани своей личности, принимать их и использовать во благо.
Форматом курса очень довольна! Всё очень понятно и удобно.
Практика в роли коуча и клиента научила меня лучше коммуницировать с людьми, лучше их видеть и понимать.
Куратору отдельное спасибо, давалась обратная связь по каждой сессии с подробными разъяснениями и дополнениями, что помогало ещё лучше закрепить результат.
Я очень рада, что познакомилась с потрясающими техниками, обязательно продолжу обучение, спасибо за такую возможность! От всего сердца благодарю!
Развернуть «ПКС»
Я очень довольна, что изучила этот курс! Сама во многом изменилась, освоила много техник, научилась проводить сессии, применять знания на практике. Прояснила много своих вопросов по отношениям, по финансам, по здоровью. На курсе я была и в роли коуча и клиента. В чате всегда откликались участники, общение было доброжелательное, партнерское. Я чувствовала заботу, поддержку и внимание от ментора и от сокурсников. Рекомендую пройти этот курс, т.к. полученные знания помогают понять, как действовать, как жить, в… Я очень довольна, что изучила этот курс!
Сама во многом изменилась, освоила много техник, научилась проводить сессии, применять знания на практике. Прояснила много своих вопросов по отношениям, по финансам, по здоровью.
На курсе я была и в роли коуча и клиента. В чате всегда откликались участники, общение было доброжелательное, партнерское. Я чувствовала заботу, поддержку и внимание от ментора и от сокурсников.
Рекомендую пройти этот курс, т.к. полученные знания помогают понять, как действовать, как жить, в каком направлении двигаться дальше. Меняешься ты и меняется мир вокруг тебя!
Развернуть «ПКС»
Доброго времени суток!
Благодарю «Довлатов Центр» за создание такого доступного, интересного и полезного курса.
ПКС1 — прекрасный первый шаг к освоению метафорических карты. За 2 месяца работы я практически ежедневно обращалась к колоде AlterEgo либо Portals. Благодаря курсу, я теперь оцениваю важность карт по достоинству, хотя раньше относилась немного со скептицизмом.
Курс включает как не сложные темы, так и глубинные — это очень круто!
Раньше не представляла, что я могу вести… Доброго времени суток!
Благодарю «Довлатов Центр» за создание такого доступного, интересного и полезного курса.
ПКС1 — прекрасный первый шаг к освоению метафорических карты. За 2 месяца работы я практически ежедневно обращалась к колоде AlterEgo либо Portals. Благодаря курсу, я теперь оцениваю важность карт по достоинству, хотя раньше относилась немного со скептицизмом.
Курс включает как не сложные темы, так и глубинные — это очень круто!
Раньше не представляла, что я могу вести сессии, работать с клиентами. Теперь понимаю, что это очень интересно для меня и что хочется этим заниматься!
Есть желание идти на следующие уровни ПКС!
Отдельная благодарность моему ментору — Наталье Золотухиной. Очень рада была работать с ней. Быстрая обратная связь и поддержка во всех вопросах курса.
Здорово, что есть такой курс, который доступен каждому желающему встать на путь трансформации себя и своей жизни!
Развернуть «ПКС»
Добрый день. Меня зовут Ольга. Мне была интересна еще с юности психология. Вот только учиться желания не было. И вот на свой юбилей я сделала себе подарок и купила курс «Путь к себе. Начальный.» И моя жизнь приобрела новые краски. Стало завораживающе здорово наблюдать во время сессий за осознанием коллег. Которые сами о себе и себе открывают глаза вроде и на прописные истины. Это так здорово. При этом что-то откликается и во мне самой. На… Добрый день. Меня зовут Ольга. Мне была интересна еще с юности психология. Вот только учиться желания не было. И вот на свой юбилей я сделала себе подарок и купила курс «Путь к себе. Начальный.» И моя жизнь приобрела новые краски. Стало завораживающе здорово наблюдать во время сессий за осознанием коллег. Которые сами о себе и себе открывают глаза вроде и на прописные истины. Это так здорово. При этом что-то откликается и во мне самой. На многие вещи я стала смотреть по новому и с новыми ощущениями. Стала ловить себя на том, а почему я это делаю? А это необходимо или можно это сделать по другому? Самое замечательное, что эти знания и техники моно применять в повседневной жизни. Для себя. Для знакомых и друзей. Это можно делать и бесплатно и на платной основе. Главное -это ваше решение и умение применять полученные познания в повседневной жизни.
Раньше я думала. Что метафорические карты просто «фигня». А теперь это инструмент, с помощью которого можно решать различные вопросы и получать результаты, отличные от прошлых. Я поняла, что используя минимальное количество карт, можно найти решение вопроса или снять напряженную ситуацию.
Огромная благодарность ментору Ольге Матюшкиной, она всегда подскажет как правильно делать, и в чем необходимо улучшить проводимую сессию с клиентом. Благодарю всех, кто откликнулся на выполнение домашних заданий вместе со мной. За их доверие и понимание, за их опыт и инсайты во время прохождения совместных заданий. Как приятно видеть их счастливые лица по окончании сессии, слышать их смех и понимание как по новому они могут реагировать на разные ситуации. Когда я была в роли клиента было страшно… А вдруг не получится? Все мои коллеги оказались на высоте! Всегда находился выход из любой ситуации. И мне было приятно осознавать. Что у меня такие прекрасные коллеги.
Было интересно понять, что наши страхи это могучая сила, наш ресурс.
Огромная благодарность создателям данного курса.
Видео отзыв — https://drive.google.com/file/d/1gcH1zcGkqwHUjQSD1F0YxDTzBtPV8gqt/view?usp=sharing
Развернуть «ПКС»
Мне понравился формат работы с метафорическими картами. Я научилась отслеживать эмоции и ощущения в теле, прорабатывать их и менять своё состояние.
Метафорические карты — это чудесный способ работы с любой проблемой, но главное — со своим подсознанием, ведь причины психологических проблем или установок скрываются глубоко, а именно там. Было много моментов и озарений и осмыслений различных сторон моей жизни. Формат курса мне очень понравился, проработки нужны всегда в обе стороны, а наличие ментора —… Мне понравился формат работы с метафорическими картами. Я научилась отслеживать эмоции и ощущения в теле, прорабатывать их и менять своё состояние.
Метафорические карты — это чудесный способ работы с любой проблемой, но главное — со своим подсознанием, ведь причины психологических проблем или установок скрываются глубоко, а именно там. Было много моментов и озарений и осмыслений различных сторон моей жизни. Формат курса мне очень понравился, проработки нужны всегда в обе стороны, а наличие ментора — это то, что необходимо для успешного освоения нового материала, потому что обратная связь и рекомендации важны. Так ты чувствуешь, что тебя кто-то ведёт и поддерживает на твоём пути обучения. Курс очень информативный и полезный во многом. Он помогает работе над собой сразу по нескольким уровням, масштабно: это эмоции, психосоматика, чувства и осознания. Благодарю от души и всем всего самого доброго.
Развернуть «ПКС»
Уже около года обучаюсь по методикам Константина Довлатова, безгранично благодарен всей команде за столь полезные и классные курсы. Прошел год с моего первого обучения у Константина смотрю на себя сегоднешного и понимаю насколько сильно я трансформировался благодаря обучению, методикам, работам, коммуникациям с учениками. Система обучения построена очень удобно, ученик любого возраста сможет с легкостью пройти обучение, а ментор в любой момент может помочь и разобрать непонятные для ученика уроки. Продолжаем расти и идем только вперед!
Спасибо Всем кто дал мне возможность Быть эти пять прекрасных занятий в кругу замечательных и энергичных людей!!! С самого первого дня я был уверен в результате от участия в Марафон «Формула безграничных возможностей». Окунулся с головой в атмосферу событий, и максимально качественно подошёл к выполнению домашних заданий!!! Получил откровение как продвигать дело моей сегодняшней жизни, и как осуществить свою заветную мечту!!! Получил максимальный и реальный результат от участия в Марафоне «Формула безграничных возможностей» Все ответы… Спасибо Всем кто дал мне возможность Быть эти пять прекрасных занятий в кругу замечательных и энергичных людей!!!
С самого первого дня я был уверен в результате от участия в Марафон «Формула безграничных возможностей».
Окунулся с головой в атмосферу событий, и максимально качественно подошёл к выполнению домашних заданий!!! Получил откровение как продвигать дело моей сегодняшней жизни, и как осуществить свою заветную мечту!!!
Получил максимальный и реальный результат от участия в Марафоне «Формула безграничных возможностей»
Все ответы в моих домашних заданиях 100% реальные события, и я рад что эту возможность я использовал сполна!!! Значит будет следующий шаг к продвижению и развитию, и наши пути объединятся!!!
Всем огромная Благодарность за труд над таким чудесным продуктом!!!
Развернуть «Школа коучинга»
Благодаря курсу моя копилка обогатилась новыми техниками, чек-листами, методами улучшения жизни, которые я уже вижу как творчески применить к своей практике. Коучинговые методики применяю с бОльшей легкостью, хотя пройти 1 и 2 модуль еще раз не мешает)
Инсайты:
— в любом непонятном случае — делай ТМО! Много раз понадобилось в моей психологической практике
— располюсовка была странным и нудным упражнением, но только до того момента, пока не попробовала сама. Оно работает)
… Благодаря курсу моя копилка обогатилась новыми техниками, чек-листами, методами улучшения жизни, которые я уже вижу как творчески применить к своей практике. Коучинговые методики применяю с бОльшей легкостью, хотя пройти 1 и 2 модуль еще раз не мешает)
Инсайты:
— в любом непонятном случае — делай ТМО! Много раз понадобилось в моей психологической практике
— располюсовка была странным и нудным упражнением, но только до того момента, пока не попробовала сама. Оно работает)
— ОДЦ — это нечто. Настраивает все системы организма на путь к цели. Это как примеряться к штанге перед тем, как поднять.
— с возрастными кризисами нужно еще поработать
— чек-лист по качеству жизни — мегавещь! Есть куда стремиться
— в этом изложении до меня наконец дошла спиральная динамика. До этого слышала от 3 спикеров, не зашло
— влюбилась в чакральные потребности, даже сама по ним видео сняла — в авторской обработке, мало напоминающей оригинал, но все же.
— полюбила лазерный коучинг.
Формат курса нравится. Такое богатое сопровождение — и рабочая тетрадь, и текст, и презенташка — встречаю впервые.
Курс очень богатый. И несмотря на уже имеющееся образование коуча/психолога/тренера я много чего взяла и не все еще до конца усвоила и переварила — буду проходить через время еще раз.
Спасибо!
Развернуть «Школа коучинга»
Это новый уровень и в знаниях, и в применении на практике! Я получила много замечательных результатов благодаря использованию новых техник и методов — проработала множество своих блоков, очень хорошо поработала со своими целями, научилась быстро, почти мгновенно входить в ресурсное состояние!
Сессии с сокурсниками получались очень интересными! Каждый раз выходила на новые осознания и результаты.
Мои практические навыки тоже поднялись на новый уровень!
И даже мой муж, который к моим занятиям относился… Это новый уровень и в знаниях, и в применении на практике! Я получила много замечательных результатов благодаря использованию новых техник и методов — проработала множество своих блоков, очень хорошо поработала со своими целями, научилась быстро, почти мгновенно входить в ресурсное состояние!
Сессии с сокурсниками получались очень интересными! Каждый раз выходила на новые осознания и результаты.
Мои практические навыки тоже поднялись на новый уровень!
И даже мой муж, который к моим занятиям относился очень скептически, за 20 минут сессии получил замечательный результат, который использует на практике!
Могу сказать, что все предлагаемые методики были очень яркими, но особенной была работа со своей миссией, где я получила несколько важных инсайтов!
Коучинг — это круто!
Развернуть «Школа коучинга»
Я пришла на этот курс с желанием глубже постичь коучинговый способ общения Мне хотелось больше поработать с собой (своими убеждениями, состояниями, эмоциями). Продолжение заданий с проведением сессий еще больше укрепило в уверенном проведении и внимание стало больше направлено на клиента, что добавило интерес и, как мне кажется, качество сессиям. Материала курс содержит много, работы, особенно над собой, тоже было много. Полный восторг был от последнего урока. Он сложил все пазлики в моей голове. Благодарю всех… Я пришла на этот курс с желанием глубже постичь коучинговый способ общения Мне хотелось больше поработать с собой (своими убеждениями, состояниями, эмоциями).
Продолжение заданий с проведением сессий еще больше укрепило в уверенном проведении и внимание стало больше направлено на клиента, что добавило интерес и, как мне кажется, качество сессиям.
Материала курс содержит много, работы, особенно над собой, тоже было много.
Полный восторг был от последнего урока. Он сложил все пазлики в моей голове.
Благодарю всех кто причастен к созданию и существованию этого курса. Отдельные слова благодарности моему ментору – Ольге Матушкиной. Благодаря ее коучинговым вопросам, заданным точно и вовремя, я продвигалась от урока к уроку с пониманием происходящего и с нахождением ответов нужных мне именно в данный момент.
Я рада что прошла этот курс и получила результат который оправдал мои ожидания.
Развернуть «Школа коучинга»
Благодаря этому курсу и прохождения всех техник, теории и супер сопровождению моего ментора я получила в результате, стабильные данные к моим знаниям как начинающий коуч. Также я получила прекрасные техники и инструменты, благодаря которым есть все для того , что клиента привести в ресурсное состояние к его достижениям. Также прекрасный практический опыт, знания, умения , которые я со временем переведу в навык! Также коммуникацию с прекрасными людьми. Также осознанность! Я поменяла стиль жизни, сохраняя коуч… Благодаря этому курсу и прохождения всех техник, теории и супер сопровождению моего ментора я получила в результате, стабильные данные к моим знаниям как начинающий коуч. Также я получила прекрасные техники и инструменты, благодаря которым есть все для того , что клиента привести в ресурсное состояние к его достижениям. Также прекрасный практический опыт, знания, умения , которые я со временем переведу в навык! Также коммуникацию с прекрасными людьми. Также осознанность! Я поменяла стиль жизни, сохраняя коуч позицию я это перенесла в свою повседневную жизнь. Также эти знания и опыт я перенесла в свою основную профессию как тренер по спортивной гимнастике. Также я выстроила коммуникации дома с мужем и сыновьями в стиле коуча. Я благодарна Константину Довлатову и его супруге а также его команде за этот замечательный курс!
Особенно хочу отметить сопровождение моего ментора Ирина Будаева за ее профессионализм , тактичность , гибкость , открытость, чуткость и способность сканировать своего коученка , которые делает первые шаги в своем новом направление. Настолько гибко она подводит и направляет внимание в ту сторону где еще пробел, благодаря чему приходят осознания и желание покорять свои барьеры, которые мы выстраиваем сами. Благодаря ее сопровождению я смогла снять свои сдерживающее цепи, которые меня тормозили . Благодаря ее сопровождению я поверила в себя и готова к новому приключению в моей удивительной жизни! Это супер Ментор с Большой буквы! На этом курсе этот ментор Алмаз где очень много граней! Благодарю за эту прекрасную возможность проходить обучение на этом прекрасном курсе! Каждое слово ценно, также как и техники и инструменты! Большое человеческое спасибо! Процветание и пусть во всем вам сопутствует удача! ❤️?????
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